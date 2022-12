Förderklasse an der Grundschule Waal ist ein voller Erfolg

Mit dem Adventskalender der guten Nachrichten aus Buchloe wollen wir Hoffnung geben. Hinter dem 21. Türchen ist ein erfolgreiches Projekt der Waaler Grundschule.

21.12.2022 | Stand: 05:19 Uhr

2022 war nicht nur schlecht. Mit 24 guten Nachrichten des Jahres aus Buchloe und der Umgebung wollen wir Sie, liebe Leserinnen und Leser, durch die Adventszeit tragen und Hoffnung geben.

Kinder mit erhöhtem Förderbedarf bekommen seit vergangenem Schuljahr in Waal individuelle Unterstützung. Eine Partnerklasse des Sonderpädagogischen Förderzentrums der Kaufbeurer Josef-Landes-Schule hat in der Grundschule ihr Zuhause gefunden.

Stoff wird in der Waaler Förderklasse auf drei Jahre gestreckt

Der Clou: Der Unterrichtsstoff der ersten beiden Stufen wird in der Diagnose- und Förderklasse auf drei Schuljahre gestreckt, um den getakteten Lehrplan etwas zu entzerren. Im September 2022 warfen die Verantwortlichen einen Blick zurück auf das erste Jahr. Schulleiterin Martina Cyra bescheinigte „einen Traumstart.“ Das zuständige Lehr-Team aus Klassenlehrerin Angela Meichelböck, Schulbegleiterin Dunja Scott und Nicola Weihmayer, Lehrerin der Regelklasse (zweite Jahrgangsstufe) arbeite Hand in Hand und ermögliche den Kindern so, sich bestmöglich in den Schulalltag zu integrieren.

