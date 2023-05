Aufgeschoben: Für Baustelle in Waal geht kein Angebot ein

Für den Neubau von Brücke und Bushaltestelle gehen in Waal keine Angebote ein. Woran das liegt und was das für die weiteren Pläne bedeutet.

31.05.2023 | Stand: 05:19 Uhr

Kein einziges Angebot hat die Gemeinde Waal für den Neubau der Brücke und der Bushaltestelle in der Emmenhausener Straße bekommen. Im Herbst ist ein neuer Versuch geplant, wie Bürgermeister Robert Protschka in der Gemeinderatssitzung verkündete.

Alle angefragten Unternehmen hätten für dieses Jahr keine freien Kapazitäten mehr. Von einer möglichen freihändigen Vergabe nimmt man Abstand. Daher soll das Projekt im Herbst nochmals neu ausgeschrieben werden. Bürgermeister Protschka sagte, dass man zwar keinen zeitlichen Druck habe.

Verschiebung der Baustelle in Waal wirkt sich auf Nahwärmenetz aus

Aber die Verschiebung wirke sich auf alle weiteren geplanten Maßnahmen aus, wie den Ausbau der Peter-Dörfler-Straße und das Nahwärmenetz. Hier müsse nun sehr eng getaktet werden. Ratsmitglied Sascha Wein fragte, was der Aufschub für die Kosten bedeuten wird. Protschka erwartet günstigere Angebote, da die Auftragsbücher der Bauunternehmen im Herbst für das Folgejahr in der Regel noch nicht so voll seien.

Zudem berieten die Mitglieder über einen Zuschuss für die Wasserwacht Buchloe. Das Mannschaftstransportfahrzeug muss nach 16 Jahren ausgetauscht werden. Da bei einer Ersatzbeschaffung nicht mit staatlichen Fördermitteln zu rechnen ist, soll das neue Fahrzeug durch Eigenmittel, dem Erlös aus dem Verkauf des Altfahrzeug und Spenden finanziert werden. Die Kosten belaufen sich auf 67.000 Euro. Die Wasserwacht bittet die VG Buchloe um einen Zuschuss in Höhe von 14.000 Euro. Die Stadt Buchloe hat bereits 10.000 Euro zugesagt. Die fehlenden 4000 Euro sollen von den VG-Gemeinden genehmigt werden. Ein Betrag von 1000 Euro wurde vorausschauend bereits im Waaler Haushaltsplan 2023 eingestellt.

Waaler Grundschule bekommt Fördermittel für Mittagsbetreuung

Eine erfreuliche Mitteilung hatte Protschka über die Mittagsbetreuung in der Waaler Grundschule für das Schuljahr 2023/2024 zu vermelden. Für die Betreuungsgruppe bis 16 Uhr wurde in der Zwischenzeit ein zwölftes Kind angemeldet. Die Voraussetzungen für den Erhalt von Fördermitteln sind damit gewährleistet.

Die Umfrage zum Ausbau des geplanten Nahwärme-Netzes von den Holzwerken zum Senioren- und Pflegeheim hätten bislang noch nicht so viele Waalerinnen und Waaler ausgefüllt. Protschka will die Thematik nochmals öffentlich machen und eventuell auf Hausbesitzer zugehen. Der Markt will damit herausfinden, wie groß das Interesse der Bürger ist.

Der Elternbeirat der Grundschule Waal plant die Errichtung eines Klettergerüsts und bittet die Gemeinde um einen Zuschuss. Die Kosten für das Spielgerät inklusive Aufbau belaufen sich auf 10.000 Euro. Die Hälfte könne aus vorhandenen Mitteln finanziert werden. Protschka stellte in Aussicht, gegebenenfalls die Spende der Sparkasse an die Gemeinde in Höhe von 1500 Euro zu verwenden. Dies müsse allerdings im Sozialausschuss besprochen werden.

Lesen Sie auch: Neue LED-Laternen in Waal geplant