Satzung rechtlich unsauber: Waal rudert zurück

24.03.2023 | Stand: 17:51 Uhr

Die eigenen Satzungen und Bebauungspläne haben den Waaler Gemeinderat in seiner jüngsten Sitzung beschäftigt – und teils für Diskussionen gesorgt. Während bei den Abstandsflächen wegen rechtlicher Bedenken nachjustiert wurde, weicht die Gemeinde bei den Parkplätzen am Seniorenheim bewusst von der Satzung ab.

Waal wollte zu starke Nachverdichtung vorbeugen und stellte eigene Satzung zu Abstandsflächen auf

Die 2020 geänderte Bayerische Bauordnung (BayBO) sieht eine deutliche Verringerung der Abstandsflächentiefe von 1 H (Höhe des Gebäudes) auf 0,4 H und eine neue Art der Berechnung der Mindestabstandsflächen vor. Um einer zu starken Nachverdichtung entgegenzuwirken, hatte der Gemeinderat im Februar 2021 eine eigene Satzung festgesetzt. Nun stellte sich heraus, dass diese rechtlich bedenklich sein könnte, weil sie möglicherweise gegen das Übermaßverbot verstoße – sie könnte also größere Abstandsflächen einfordern als sie vom alten Recht vorgesehen waren.

Barbara Tugemann vom Bauamt der Verwaltungsgemeinschaft erläuterte, wie der Markt Waal mit seiner neuen Satzung voraussichtlich eine Einhaltung der Abstandsflächen überschreiten würde. Das schließt der Gesetzgeber aus. Um eine sichere Rechtslage für Bauherren und Gemeinde zu schaffen, schlägt die Verwaltung vor, die Abstandsflächen in der Satzung anzupassen. Nach Diskussionen über Verdichtung, veränderte Rahmenbedingungen für Bauvorhaben und Rechtssicherheit einigten sich die Räte mehrheitlich auf eine Änderung: Die Abstandsflächentiefe beträgt nun 0,6 H. Bei zwei Außenwänden genügen 0,4 H, sofern sie nicht länger als 16 Meter sind.

Landkreis muss am Seniorenheim in Waal weniger Parkplätze nachweisen

Im Rahmen der Erweiterung des Senioren- und Pflegeheims in Waal für 22,7 Millionen Euro entstehen auch zehn Wohnungen für Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sowie eine Massagepraxis, Räumlichkeiten für Fußpflege, Multifunktionszimmer und Verwaltungsbüros. Als Träger und Bauherr des Heims bittet nun das Landratsamt Ostallgäu, von der Stellplatzsatzung abweichen zu dürfen. Eigentlich sind in der Gemeinde zwei Stellplätze pro Wohneinheit vorgesehen. Sieben der Mitarbeiterwohnungen seien Einzimmerapartments und würden nur von einer Person bewohnt. Ferner seien die zusätzlichen Angebote im regulären Betrieb des Heims integriert. Der Marktgemeinderat erteilte das gemeindliche Einvernehmen für Abweichung: Das Seniorenheim kommt also auch mit weniger Parkplätzen aus.

Anders sieht es mit den Plänen für ein Einfamilienhaus aus, das in der Otto-Kobel-Straße gebaut werden soll. Laut Antrag ist das Gebäude in moderner Bauweise mit einer holzbeschalten Außenwand geplant. Für die Garage stellen sich die Bauherren ein begrüntes Flachdach vor. Die Dachvorsprünge sind laut Plan geringer, als es der Bebauungsplan vorsieht. Einer Befreiung stimmten die Räte bereits bei anderen Bauvorhaben zu – so wurde auch in dem Fall verfahren.

Bei begrünter Garage im Baugebiet will Marktgemeinderat kein Exempel statuieren

Allerdings führte die Garage zu Diskussionen. Aus Sicht des Naturschutzes spreche einiges für die Begrünung von Dächern, sagte Ratsmitglied Sascha Wein. Zweiter Bürgermeister Karl Völk fragte sich, warum man überhaupt Bebauungspläne mache, wenn davon bei jedem Bauantrag abgewichen werde. Werner Stritzel war der Meinung, dass man nicht schon wieder ein Exempel statuieren sollte. Sonst laufe es später wie bei den Abweichungen der Dachvorsprünge und der Rat könne ähnliche Anträge in Zukunft gar nicht mehr ablehnen. Das Gremium sprach sich daher mehrheitlich gegen die Gestaltung der Garage mit einem Flachdach aus.

Sascha Wein hat den Antrag für eine Baumschutzverordnung eingereicht. Bürgermeister Protschka erklärte, dass eine Umsetzung nicht einfach werde und mit langwierigen Prozessen zu rechnen sei.

