Endlich holt Waal die Passionsspiele zum 400-jährigen Jubiläum nach

Endlich ist es soweit: In der Marktgemeinde Waal werden 2023 wieder die Passionsspiele aufgeführt. Dann wird auch das große Jubiläum zum 400-jährigen Bestehen nachgeholt, das 2021 coronabedingt ausfallen musste.

Bei einer Pressekonferenz im Passionstheater informieren die Mitwirkenden über die Pläne zur Jubiläumspassion. Bei dem Stück, das der Landsberger Regiesseur Florian Werner eigens geschrieben hat, sollen die gewöhnlichen Menschen in den Mittelgrund rücken. Zudem werden auch kritische Reaktionen auf das Wirken Jesus Platz finden.

Große Premiere der Passion am 6. Mai 2023 im Passionstheater Waal

190 ehrenamtliche Frauen und Männer aus Waal und der näheren Umgebung werden an der Inszenierung mitwirken - eine Rekordzahl. In die Rolle von Jesus Christus schlüpft wieder - wie bereits bei Passion 2015 - Benedikt Hornung. In insgesamt 20 Aufführungen wird er auf der Bühne des Waaler Passionstheaters zu sehen sein. Die große Premiere ist am Samstag, 6. Mai, um 18 Uhr. Die finale Aufführung des dreistündigen Stücks ist am Sonntag, 8. Oktober.

Informationen und Tickets gibt es auf der Internetseite der Passionsspielgemeinschaft.

