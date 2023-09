Ein Paradies für Vögel: Paar aus Waal erhält Auszeichnung

Der LBV zeichnet naturnahe Gärten mit einer besonderen Plakette aus. Einer davon befindet sich in Waal – dort fühlen sich gefiederte Gesellen besonders wohl.

27.09.2023 | Stand: 17:24 Uhr

Bereits im vergangenen Jahr haben der Landesbund für Vogel- und Naturschutz in Bayern (LBV) und das Bayerische Artenschutzzentrum die landesweite Aktion „Vogelfreundlicher Garten“ gestartet. Noch bis 2025 verleihen sie naturnahen, vogelfreundlichen und strukturreich gestalteten Gärten eine besondere Plakette. Einer der ausgezeichneten Gärten ist der von Kerstin-Emily Steinbrink und Marvin Dicke aus Waal.

Paar in Waal engagiert sich bei Vogelzählungen

Seit Längerem schon beteiligen sich die beiden bei der alljährlichen Vogelzählung und wurden daher gefragt, ob sie beim Wettbewerb mitmachen möchten. Eigentlich war dem Waaler Paar die Plakette „Vogelfreundlicher Garten“ gar nicht so wichtig, denn ursprünglich wollten die beiden nur erfahren, ob sie noch mehr für die Artenvielfalt rund um ihr Zuhause können. Doch Ende Mai war es dann so weit: Die LBV-Gartenjury stattete den beiden Gartenbesitzern einen Besuch ab. Und sie befand, die Kriterien für die Auszeichnung seien erfüllt. Seitdem prangt die Plakette „Vogelfreundlicher Garten“ am Zaun des Pärchens. Ihr Garten ist der erste in Waal, der diese Auszeichnung erhalten hat.

Bäume bieten Nistplätze und ein vielfältiges Nahrungsangebot für die Tiere. Bild: Sabine Preller

Für die Teilnahme am Wettbewerb, müssen die Gärten verschiedene Kriterien erfüllen, wie zum Beispiel ein ausreichendes Nahrungs- und Nistangebot für Vögel. So sollen etwa eine „wilde Ecke“ mit Totholz und ein Steinhaufen vielen Tierarten Unterschlupf bieten und eine große Insektenvielfalt ermöglichen.

Insgesamt 13 verschiedene Baumarten und eine Naturhecke

Früchte, Beeren und Samen sind zudem ganzjährig ein willkommenes Vogel-Buffet. Im Garten von Steinbrink und Dicke ist all dies vorhanden. Neben 13 verschiedenen Baumarten gibt es eine Naturhecke und mehrere bienenfreundliche Blumenbeete. Wassergefäße helfen den gefiederten Gesellen und anderen Tieren dabei, ihren Durst in den trockenen Sommermonaten zu stillen.

So sieht die Plakette "Vogelfreundlicher Garten" des LBV aus. Bild: Sabine Preller

Die Plakette soll ein sichtbares Zeichen sein, dass in den Gärten n natürliche Vielfalt willkommen ist, heißt es seitens der Organisatoren. Zusätzlich soll sie andere Gartenbesitzer und -besitzerinnen ermutigen, ihre eigenen Grünflächen in kleine vogelfreundliche Naturparadiese zu verwandeln.

Wer Interesse hat, selbst am Wettbewerb „Vogelfreundlicher Garten“ teilzunehmen, kann sich im Internet auf der LBV-Homepage unter oder telefonisch unter 09174/4775000 informieren.

