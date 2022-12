Alte Tradition, neuer Anstrich: Das erwartet das Publikum bei der Jubiläumspassion in Waal

190 Schauspieler, Musiker und Helfer bringen in Waal die Passionsspiele auf die Bühne. Beim 400-Jahr-Jubiläum ist einiges anders als früher.

02.12.2022 | Stand: 17:15 Uhr

Es mutet fast zynisch an: Das 400-Jahr-Jubiläum der Passionsspiele in Waal, die ihren Ursprung in der Pestzeit haben, musste 2021 wegen einer ansteckenden Infektionskrankheit verschoben werden. Zwei Jahre später hält die Ostallgäuer Marktgemeinde ihr Versprechen an den Herrgott aus dem Jahr 1621 jedoch ein und bringt ab 6. Mai 2023 in einer Gemeinschaftsleistung von 190 Mitwirkenden die Passions- und Heiligenspiele auf die Bühne des örtlichen Passionstheaters.

