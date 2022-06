Vorsicht, marode Brücke in Waal

Die Gemeinde Waal schränkt wegen erheblicher Baumängel den Verkehr über die Singoldbrücke in der Emmenhausener Straße ein. Das gilt für Autofahrer.

14.06.2022 | Stand: 05:04 Uhr

Die marode Singoldbrücke in der Emmenhausener Straße beschäftigt die Marktgemeinde Waal. Wegen erheblicher Baumängel wird die Brücke voraussichtlich ab Ende Juni für Fahrzeuge über 16 Tonnen gesperrt. Zudem werden eine Geschwindigkeitsbegrenzung und Einbahnverkehr angeordnet.

Zustand der Singoldbrücke in Waal hat sich erheblich verschlechtert

Bei einer routinemäßigen Hauptprüfung stellte ein Kemptener Ingenieurbüro fest, dass sich der Zustand des Bauwerks im Vergleich zur vorherigen Prüfung im Jahr 2016 erheblich verschlechtert hatte. Die Widerlager – so heißen die Übergange zwischen Brücke und Erddamm – sind ausgespült. Zudem entdeckten die Prüfer Risse und Korrosionsschäden. Neben der Einschränkung für den Verkehr müsse die Brücke nun regelmäßig überprüft werden, um die Schadensentwicklung zu beobachten.

Schäden an der Singoldbrücke in Waal Bild: Marktgemeinde Waal

Wie Andreas Klaus vom Tiefbauamt der VG Buchloe mitteilt, warte man derzeit noch auf den offiziellen Prüfbericht des Landkreises. Dann werden entsprechende Schilder aufgestellt. Um einen zuverlässigen Personennahverkehr zu gewährleisten, sind Linienbusse von der Zufahrtsbeschränkung ausgenommen.

Sanierung der Brücke in der Emmenhausener Straße hat Priorität

„Das war natürlich eine Hiobsbotschaft für uns“, sagt Waals Bürgermeister Robert Protschka und fügt an: „Damit werden unsere Planungen komplett über den Haufen geworfen. Die Brücke an der Emmenhausener Straße hat jetzt Priorität.“ Eigentlich hatte man sich im Gemeinderat erst vor kurzem über den Neubau einer Singoldbrücke im Bereich der Ritter-von-Herkomer-Straße geeinigt und die Planungsarbeiten vergeben. Diese Baustelle ist nun aufgrund der Dringlichkeit erst einmal nach hinten gerückt.

Stattdessen müssen nun Gespräche mit dem Planungsbüro forciert werden. Vermessungsarbeiten und ein Bodengutachten stehen an. Eine besondere Herausforderung dabei: Leitungen verschiedener Spartenträger verlaufen auf beiden Seiten der Brücke.

Bauarbeiten sollen ab Frühjahr 2023 beginnen

Für Planung und Neubau rechnet die Gemeinde mit Fördermitteln in Höhe von 60 Prozent der zuwendungsfähigen Kosten. Ein Förderantrag, so Klaus, müsse bis Ende August gestellt werden. Planung und Vergabe der Gewerke sollten bis spätestens Anfang 2023 abgeschlossen sein. Klaus rechne mit dem Beginn der Bauarbeiten ab Frühjahr 2023. Die Neugestaltung der Bushaltestelle wird aus der ursprünglichen Planung der Brücke in der Ritter-von-Herkomer-Straße herausgelöst und auf die neue Baustelle übertragen.

