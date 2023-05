Waal soll erleuchtet werden - neue LED-Laternen geplant

Gemeinderat Waal beschließt, dass Straßenlaternen in der Ortsmitte ausgetauscht werden sollen. Darunter ist auch eine inzwischen wohl rare Hängeleuchte aus dem Jahr 1962.

30.05.2023 | Stand: 05:00 Uhr

Es werde Licht – zumindest soll es in Waal heller werden. Das beschloss der Gemeinderat in seiner jüngsten Sitzung. Denn im Zuge der Ortsnetzkabelverlegung im Gemeindegebiet, biete sich der Austausch einer Straßenbeleuchtung in der Bronnener Straße an.

Kabelarbeiten mit Laternenaustausch verbinden

Durch diese Verknüpfung sollen erhebliche Kosten für spätere Erdarbeiten und Oberflächenherstellung eingespart werden. Zudem ist die alte Beleuchtung in der Kurve der Ritter-von-Herkomer-Straße und der Bronnener Straße ist noch eine alte Hängeleuchte aus dem Jahr 1962 und befinde sich sowohl optisch als auch technisch in einem schlechten Zustand.

Blendschutz mit Bürgern abgesprochen

Das Angebot der LEW beinhalte den Austausch der zwei vorhandenen Seilleuchten durch drei neue LED-Standleuchten und belaufe sich auf 16.1326,80 Euro. Der Einbau eines Blendschutzes wurde mit den direkten Anwohnern bereits besprochen. Um einer übermäßigen Lichtverschmutzung entgegenzuwirken, muss noch geprüft werden, ob eine Lichtstärke vom 3.000 Kelvin ausreichend ist. Das Gremium stimmte dem Austausch der Straßenbeleuchtung zu.

Mehr Wohnraum durch Dachausbau

Außerdem befasste es sich mit dem Einbau einer Dachwohnung in Waal. Die Antragstellerin plant den Ausbau des Dachgeschosses zu einer Wohneinheit. Dafür soll das Gebäude einen Quergiebel mit Außentreppe und zwei Dachfenster erhalten. Da sich das Gebäude im unbeplanten Innenbereich befindet, sei das Vorhaben zulässig, sofern es sich nach Nutzung, Bauweise und Grundstücksfläche in die nähere Umgebung einfügt. Das Haus wurde vor 2010 erbaut und kann mit Bestandschutz drei notwendige Stellplätze vorweisen. Da alle Kriterien erfüllt seien und eine sinnvolle Nachverdichtung innerorts befürwortet wird, gab der Gemeinderat einstimmig das Einvernehmen.