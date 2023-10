Vom Klassenzimmer in die Kirche - das ist der neue Waaler und Jengener Pfarrer

Pfarrer Michael Rudolf hat die die katholische Pfarreiengemeinschaft Waal-Jengen übernommen. Die Region kennt er aus seiner Jugend.

01.10.2023 | Stand: 05:00 Uhr

Die katholische Pfarreiengemeinschaft Waal-Jengen hat einen neuen Leiter. Sein Name: Michael Rudolf. Der Pfarrer kennt das Ostallgäu - denn aufgewachsen ist er in Kaufbeuren. Nach seiner Priesterweihe 1986 und zwei Jahren als Kaplan in Schwabmünchen wurde er 1988 Benefiziat in Wertingen. Von 1990 bis 1995 amtierte er dort als Pfarradministrator, ehe er die Pfarrei Stadtbergen-St. Nikolaus übernahm. Ab 2010 war Rudolf 13 Jahre lang als kategorialer Seelsorger in Augsburg tätig, berichtet er im Gespräch. Dort gab er Religionsunterricht an Gymnasium und Realschule.

