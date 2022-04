Diese Partien stehen am Wochenende in der A-Klasse an

Die Lamerdinger Reserve tritt gegen Tussenhausen an, der TV Waal spielt gegen die SG Ebersbach/Ronsberg - und will sich Luft verschaffen.

30.04.2022 | Stand: 05:01 Uhr

FSV Lamerdingen II: Am Sonntag, 1. Mai, kommt es in der A-Klasse Allgäu zum Duell zwischen dem SV Tussenhausen und der Reserve des FSV Lamerdingen. Der SV ist seit fünf Spielen ungeschlagen und befindet sich auf Rang vier der Tabelle. Der Rückstand auf Platz zwei beträgt vier Punkte. Bei einem eigenen Erfolg und einem gleichzeitigen Punktverlust des zweitplatzierten SC Unterrieden könnte der Abstand verkürzt werden.



Die Tussenhausener stellen mit 61 erzielten Toren den besten Sturm der Liga. Allein Marco Drahotta traf 21 Mal. Die Lamerdinger Reserve verlor zuletzt mit 0:3 gegen die SG Wiedergeltingen/Amberg II. Selbst erspielte Tormöglichkeiten waren in dieser Partie Mangelware. Dies wollen die Ostallgäuer beim Spiel gegen die Unterallgäuer ändern. Nachdem der SV Salamander Türkheim II seine Mannschaft aus dem Spielbetrieb zurückgezogen hat, geht es für den FSV noch um den Relegationsplatz im Kampf um den Klassenerhalt. Spielbeginn ist um 15.30 Uhr in Tussenhausen.

TV Waal: Bereits auf 13.30 Uhr ist die Partie SG Ebersbach/ Ronsberg gegen TV Waal am Samstag, 30. April, angesetzt. In der Tabelle könnte sich der TV Waal durch einen Sieg etwas Abstand zum direkten Verfolger aus Ebersbach/Ronsberg verschaffen und – je nach Ergebnis der anderen Mannschaften – sogar ein bis zwei Plätze nach oben rutschen.

Im Hinspiel musste sich die Doll-Truppe nach einem früh erzielten 1:0 geschlagen geben und konnte im weiteren Spielverlauf keinen entscheidenden Einfluss mehr nehmen. Zwar werden am Samstag Veränderungen im Kader erfolgen, weil einige Spieler verhindert sind. Dennoch soll eine schlagkräftige Truppe den Saison-Endspurt einleiten. Unter den noch vier ausstehenden Spielen sind unter anderem spannende Partien gegen Hirschzell und Schlingen.

