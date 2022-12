Es wird besinnlich am Marktplatz 1 in Waal

Am dritten Adventswochenende findet traditionell der Waaler Advent wieder statt. In den 20 Buden sehen Besucherinnen und Besucher auch neue Gesichter.

06.12.2022 | Stand: 12:49 Uhr

Der Markt Waal macht seinem Namen wieder alle Ehre: Am kommenden Wochenende, 10. und 11. Dezember, findet erstmals seit 2019 wieder der Waaler Advent am Marktplatz statt. Neben den bewährten Klassikern gibt es für Besucherinnen und Besucher in den 20 Buden auch Neues zu entdecken. Außerdem sorgt das Rahmenprogramm für besinnliche Stimmung bei Jung und Alt – und der Wetterbericht verspricht die passende Atmosphäre.

Die Grundschulkinder stimmen Besucher der Waaler Advents mit ihrem Auftritt ein

Geöffnet ist der Waaler Advent wie üblich am dritten Adventswochenende am Samstag von 15 bis 21 Uhr und am Sonntag von 14 bis 20 Uhr. Gleich zur Eröffnung haben die Grundschulkinder ihren großen Auftritt: Um 15.30 Uhr stimmen sie die Besucherinnen und Besuchern mit Liedern ein.

Danach dürfen sich die Mädchen und Buben auf den Nikolaus freuen – der stattet der Veranstaltung an beiden Tagen um 17 Uhr einen Besuch ab. Außerdem gibt es eine lebende Krippe zu bestaunen.

Buntes musikalisches Rahmenprogramm des Waaler Advents mit einem Drehorgelspieler

Musikalisch umrahmt wird der Waaler Advent von der Jugendkapelle Singoldfüchse (Samstag um 16 Uhr), die Musikkapelle Waalhaupten (Samstag um 18 Uhr), das Bläserensemble (Samstag um 19 Uhr), das Vororchester der Singoldfüchse (Sonntag um 15 Uhr), den Kirchenchor (Sonntag um 16.30 Uhr) sowie den Chor der Uhu’s (Sonntag um 17.30 Uhr). Als Neuling bereichert außerdem Felix Kellner das Rahmenprogramm, der mit seiner Drehorgel auftritt (Samstag um 17.30 Uhr, Sonntag um 15.30 Uhr).

Wie der Waaler Bürgermeister Robert Protschka erklärt, haben Bauhofmitarbeiter und Mitglieder der freiwilligen Feuerwehr bereits am vergangenen Wochenende die 20 Buden aufgebaut. „Das wäre ohne die Ehrenamtlichen nicht zu schaffen“, betont er. Als neues Gesicht dabei ist die Bonbon-Hexe, die an ihrem Stand selbst gemachte Süßigkeiten verkauft. Außerdem betreibt der Frauen- und Mütterkreis aus Waal eine Bude. „Ansonsten ist es so wie immer“, erklärt der Bürgermeister – es werden also die üblichen Schmankerl, Getränke und Geschenkartikel angeboten.

Große Vorfreude auf den Markt in Waal

„Die Vorfreude ist natürlich riesengroß“, sagt Protschka über den Waaler Advent, der coronabedingt zwei Jahre ausgefallen war. Neben dem Kunsthandwerkermarkt im Sommer sei der Markt im Winter für die Dorfgemeinschaft ein toller Anlass, um zusammenzukommen.

Eine besonders stimmungsvolle Atmosphäre verspricht der aktuelle Wetterbericht: Am dritten Adventswochenende ist leichter Schneefall gemeldet. Gerade am Sonntag soll das Thermometer bis weit unter 0 Grad Celsius sinken – also Wollsocken nicht vergessen, damit am Ende nicht kalte Füße die besinnliche Stimmung am Marktplatz vermiesen.

