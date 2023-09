Waalhauptener Veteranen feiern 100-jähriges Bestehen

1920 wurde die Soldaten- und Veteranenkameradschaft Waalhaupten gegründet. Nun steht ein großer Festtag bevor – samt Ausstellung zur Geschichte des Vereines.

20.09.2023 | Stand: 05:03 Uhr

Seit 100 Jahren besteht die Soldaten- und Veteranenkameradschaft Waalhaupten. Grund genug für den Verein, dieses runde Jubiläum mit einem Festtag sowie einer umfangreichen Ausstellung zur Geschichte des Veteranenvereins und des Ortes Waalhaupten zu feiern.

Das eigentliche Jubiläumsjahr war bereits 2020, coronabedingt wurden die Feierlichkeiten jedoch mehrfach verschoben. Die Gründung des Vereins geht zurück auf den damaligen Lehrer Hug, welcher nach Ende des Ersten Weltkrieges den Zusammenschluss einer Kriegerkameradschaft vorantrieb. Im Februar 1920 fand eine initiale Zusammenkunft statt, der Veteranenjahrtag wurde im November desselben Jahres erstmalig abgehalten. Zum Vorsitzenden wurde Norbert Fuchs gewählt, ihm folgte im Jahr 1933 Jakob Kusterer. 1923 wurde die erste Fahne geweiht.

Veteranenverein Waalhaupten: Verbote während der Nazizeit zwangen den Verein vorübergehend zur Aufgabe

Mit der Nazizeit und dem Anfang des Zweiten Weltkrieges wurde es schwierig, die Vereine weiterzuführen. Zahlreiche Verbote zwangen die Kameradschaftsvereine, ihre Aktivitäten zu unterbrechen. Bei der Neugründung des Vereins nach Ende des Zweiten Weltkrieges übernahm Josef Dörfler den Vorsitz. Bildhauer Otto Kobel aus Waal wurde beauftragt, ein Ehrenmal für die gefallenen und vermissten Soldaten des Ortes zu erstellen, welches 1955 eingeweiht wurde.

Ein Meilenstein in der Geschichte war die Weihe einer neuen Vereinsfahne im Jahre 1991, welche von Alexander Moksel aus Buchloe gestiftet wurde. Auf Dörfler folgte Anton Hofer als Vorsitzender. Von ihm übernahm 1983 Ludwig Grondinger das Amt.

Neben der Bewahrung der Tradition, sich an die Opfer der Kriege zu erinnern, beteiligt sich der Verein heutzutage an kirchlichen und weltlichen Veranstaltungen und organisiert seit einigen Jahren beliebte Tagesausflüge.

Seit 2011 ist Jürgen Brückl Vereinsvorsitzender. In monatelanger Arbeit hat er die Chronik der Soldaten- und Veteranenkameradschaft weitergeführt sowie geschichtliche Unterlagen gesammelt und zusammengetragen.

Jubiläumsausstellung und Festsonntag in Waalhaupten

Die Jubiläumsausstellung zur Geschichte Waalhauptens sowie des dortigen Veteranenvereins ist an den Sonntagen, 24. und 30. September sowie 1. Oktober, und am Dienstag, 3. Oktober, jeweils von 10 bis 12 Uhr und von 14 bis 18 Uhr im Bürgerheim in Waalhaupten zu besichtigen.

Am Festsonntag, 1. Oktober, ist zuerst Aufstellung zum Festzug (9.30 Uhr am Bürgerheim), dann Festgottesdienst mit Fahnenbandweihe (10 Uhr), ab 12.30 Uhr Mittagessen sowie Nachmittagstreffen mit musikalischer Umrahmung durch die Musikkapelle Waalhaupten.

