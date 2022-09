Was bei den Astronomietagen in Buchloe geboten ist

Neben einem Tag der offenen Tür an der Volkssternwarte gibt es einen Vortrag des Astrophysikers Torben Simm. Er sucht Antworten auf gewichtige Fragen.

19.09.2022 | Stand: 16:33 Uhr

Die Volkssternwarte Buchloe veranstaltet wieder ihre Astronomietage. Diese starten am Freitag, 23. September, ab 19.30 Uhr mit einem Vortrag Kolpinghaus. Das Thema lautet: „Der Einfluss Schwarzer Löcher auf die Entwicklung des Universums.“ Referent ist der Astrophysiker Torben Simm. Schwarze Löcher galten lange als rein theoretische Konstrukte, die zwar reichlich in Science-Fiction Romanen auftauchen, in der Natur aber praktisch keine Rolle spielen.

Der Blickwinkel der Wissenschaft hat sich gewandelt

Spätestens seit der ersten Messung von Gravitationsstrahlung zweier verschmelzender Schwarzer Löcher im Jahr 2015 und der ersten direkten Abbildung eines Schwarzen Lochs im Jahr 2019 gibt es kaum noch Astrophysiker, die an der Existenz Schwarzer Löcher zweifeln. Doch wann und wie sind diese Schwerkraftmonster entstanden? Und welchen Einfluss haben sie auf unsere Erde, unsere Milchstraße und die Entwicklung des Kosmos’ als Ganzes? Auf diese Fragen will Simm in seinem Referat Antworten geben. Die Veranstaltung ist öffentlich.

Die Teleskope sind auf Sonne, Sterne und andere Himmelskörper gerichtet

Am Samstag, 24. September, ab 15 Uhr findet dann wieder ein Tag der offenen Tür mit Teleskoptreffen in der Volkssternwarte östlich von Lindenberg statt. Tagsüber wird die Sonne beobachtet, nach Einbruch der Dunkelheit dann die Sterne und andere Himmelskörper (nur bei klarem Himmel). Nähere Informationen gibt es hier.