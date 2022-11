Was die Lamas auf dem Weldener Hof im Fuchstal so treiben

Jürgen und Anja Leiner vom Weldener Hof setzen ihre Lamas für Wanderungen und Erlebnisse ein. Dafür müssen sie speziell ausgebildet werden.

26.11.2022 | Stand: 09:00 Uhr

Er ist ruhig, vielleicht sogar ein bisschen schüchtern. Hat braune, lange Haare und dunkle Augen. Er ist jung, sportlich. Die Rede ist von Lama Schlappi. Diesen Namen hat er offensichtlich seinem Schlappohr zu verdanken. Gemeinsam mit Asterix, Emil, Buddy, Campino, Naxos, Tyrone, Li, Flecki und Uwe lebt Schlappi auf dem Hof der Familie Leiner.

Der Lama-Hof der Leiners ist "gelebte Midlife-Crisis"

Aus Leidenschaft wurde ein Hobby: Jürgen Leiner und seine Frau Anja betreiben seit neun Jahren ihren Lamahof. Nebenan grasen noch ein paar Pferde und Schafe. Laut dem 59-Jährigen ist der Hof „gelebte Midlife-Crisis“. Zuvor lebten sie in Landsberg, verkauften alles, was sie hatten, und zogen auf den Hof nach Welden. Gestartet haben sie mit fünf Wallachen, heute stehen zehn auf der Koppel. Jedes Tier wurde entweder gekauft oder stammte aus der Tierrettung. Ob für Achtsamkeitswanderungen, Parkour-Übungen oder Übernachtungen im Stall – jährlich besuchen rund tausend Leute Schlappi und seine Lama-Freunde. Besonders für Betriebsausflüge und Geburtstagsfeiern sei eine Lama-Wanderung beliebt. Gemütlichen Schrittes können diese zwei Stunden, aber auch bis zu vier Tage lang dauern. Dabei führen jeweils zwei Personen ein Lama. „So habe ich zwei menschliche Fressbremsen“, sagt Leiner lachend.

Wegen ihres freundlichen Wesens nennt man die Tiere auch "Delfine der Weide"

Der 59-Jährige erzählt, dass Lamas aufgrund ihres freundlichen Wesens oft für Therapien eingesetzt werden – „man nennt sie die Delfine der Weide“. Sie sind sehr ruhig und gelassen, trotzdem offen und zugänglich. Selten gab es negative Verbindungsmomente mit den Tieren. Und selbst, wenn zehn Personen auf einmal anstürmen, halten sie einen gewissen Abstand zum Menschen. Aktiv angespuckt wurde auf dem Hof noch keiner. Sobald ein Lama sich bedroht fühlt, ist dies an drei Merkmalen zu erkennen: Die Ohren gehen nach hinten, der Hals ebenso, und der Schwanz nach oben. Aber keine Angst: So etwas kommt laut Jürgen Leiner nur dann vor, wenn sie untereinander kämpfen. Denn wie so oft in der Tierwelt, gibt es auch bei Lamas eine Rangordnung – in Welden ist Emil ganz klar das Leittier. Familie Leiner führt die Tiere außerdem immer wieder in Situationen, die für sie ungewohnt sind. „Wenn sie die Situation mit uns zwei-, dreimal erlebt haben, dann ist es kein Problem mehr“, erklärt Jürgen Leiner. Dieses Training kann vor allem für Wanderungen, Altenheim-Besuche oder Hänger-Transporte von Bedeutung sein. Hierfür geht er zum Beispiel mit den Tieren im Weldener Weihern schwimmen. Nicht, weil er das unbedingt möchte, sondern damit sie ihm auch in das neue Medium Wasser folgen.

Wie Wolle der Lamas verarbeitet wird

Einmal im Jahr werden die Tiere geschoren. Lamas besitzen Ober- und Unterwolle, sagt Anja Leiner. Die Oberwolle verarbeitet sie zu Stricken. „Diese muss ich erst einmal spinnen. Und nach dem Spinnen wird die Wolle geflochten und ich mache Karabiner rein“. Die seidenweiche Wolle ist antiallergisch und selbstreinigend. Ungefähr eineinhalb Kilo verwertbare Wolle gibt ein Tier. Die Unterwolle wird zum Beispiel in Bettdecken verarbeitet. „In Bettdecken gerechnet ist ein Tier eine Bettdecke“, kalkuliert Jürgen Leiner. Außerdem „ist das Permakultur-Denken – was hier auf dem Hof entsteht, bleibt auch bei uns“.

Am ersten Adventssonntag ist Hofest

Mit jährlichen Hoffesten wollen sie den Besuchern und Besucherinnen danken – heuer ganz besonder. Denn die Corona-Zeit war für Familie Leiner sehr schwer. Am Sonntag, 27. November, gibt es ab 11 Uhr Lamas, Pferde und Schafe zu sehen, Kurzvorträge von Experten zu Bienen, Saatgut und Energie zu hören sowie Kinderschminken. Ein Lagerfeuer soll zudem für gemeinsame Momente und Wärme sorgen. Und falls das nicht reicht, gibt es am Weldener Hof einem kleinen Shop viele wollig-warme Produkte.