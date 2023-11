Wie es um das Buchloer Trinkwasser bestellt ist

Laut der jüngsten Messung sind die Nitratwerte im Buchloer Trinkwasser relativ niedrig - der Pegelstand aber auch.

18.11.2023 | Stand: 11:30 Uhr

"Die Nitratwerte sind immer ein Thema in unserem Trinkwasser", sagt Georg Haider, kaufmännischer Leiter des Buchloer Wasserwerks. Bei der jüngsten Trinkwasseruntersuchung des Labors wurden 27 Milligramm Nitrat pro Liter gemessen. Laut Trinkwasserverordnung liegt der Grenzwert bei 50 Milligramm pro Liter. Haider zeigte sich - auch in Hinblick auf höhere Werte in der Vergangenheit - einigermaßen zufrieden mit dem aktuellen Messergebnis: "Das wollen wir halten und auch besser werden."

Buchloer Grundwasser auf einem mittleren, unteren Pegelstand

Weniger zufrieden zeigte er sich über den Pegelstand des Buchloer Grundwassers. Dieser liege aktuell bei 3,30 Meter unter der Brunnenkante. "Man kann hier von einem mittleren, unteren Wert ausgehen", so Haider. Doch Besserung ist in Sicht: Seit einigen Tagen regnet es ergiebig, sodass der Pegel voraussichtlich bald wieder steigen werde.

Der bislang langfristig tiefste Wert in Buchloe sei am 14. Januar 2019 gemessen worden. Nach dem Trockensommer sank das Grundwasser bis auf 4,85 Meter unter der Brunnenkante. "Diesen Stand wollen wir nicht mehr erreichen", sagt Haider deutlich.

