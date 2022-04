Die Mitgliederzahl bei der Buchloer Wasserwacht ist auf einem Rekordhoch

Die Wasserwacht in Buchloe blickt zurück auf 3000 Einsatzstunden im Jahr 2021 - und freut sich über den großen Zulauf im Jugendbereich.

20.04.2022 | Stand: 05:31 Uhr

Die Wasserwacht Buchloe sorgte im vergangenen Jahr knapp 3000 Stunden für die Sicherheit im Freibad und leistete 134 Badegästen medizinische Hilfe.

Der Stand von 452 Mitgliedern sei seit Gründung der Ortsgruppe ein Rekord. Bevor die Wasserwacht in der Jahresversammlung auf diese Erfolge blickte, gedachten die Anwesenden der verstorbenen Mitglieder – unter ihnen auch der langjährige Vorsitzende und Ehrenmitglied der Wasserwacht Bayern, Winfried Mehler.

Statisitk der Buchloer Wasserwacht: In 2021 leistete sie 134 Badegästen medizinische Hilfe

„Wir konnten alle Anforderung erfolgreich meistern und waren immer einsatzklar“, betonte Vorsitzender Andreas Baumgartner. Dies gelte laut Pressemitteilung auch für den Wachdienst im Freibad Buchloe, den die Mitglieder knapp 3000 Stunden lang gewährleisteten.

Hinzu kommen 100 Wachstunden in Dietringen am Forggensee, wie Technischer Leiter Marcus Kern sagte. Den Rückgang im Vergleich zum Vorjahr begründet er mit dem Wetter. Die Schnelleinsatzgruppe und der „Helfer vor Ort“-Dienst rückten zu 139 Einsätzen aus und leisteten 522 Einsatzstunden. Um die schnelle Versorgung weiterhin zu gewährleisten, stünden Investitionen an: Aus Mitteln des Rettungsdienstes Bayern werde ein neues Rettungsboot gekauft, ein Mannschaftswagen müsse von der Ortsgruppe selbst bezahlt werden.

Fast 100 Mitglieder zählen die Jugendgruppen in Buchloe

Jugendleiterin Sarah Förg gab einen Überblick über die Aktivitäten der Jugendgruppe. Neben den Gruppenstunden fanden Übungsfahrten mit dem Motorrettungsboot und der Bau einer Seilfähre über die Gennach statt. Im Herbst reinigten 52 Kinder und Jugendliche die Gennach. Besonders positiv sei die Mitgliederentwicklung im Jugendbereich: Es gab 45 Neuaufnahmen. Die 98 Jugendmitglieder werden in vier Altersstufen von 16 Gruppenleitern altersgerecht betreut. Besonders erfreulich sei auch der Übertritt von neun Jugendlichen in den aktiven Dienst.

Zweiter Bürgermeister Herbert Barthelmes würdigte die Wasserwacht als Garant für Sicherheit. Er zeigte sich beeindruckt, wie die Jugendarbeit der Wasserwacht die Herausforderungen der vergangenen zwei Jahre gemeistert hat.

Einsatzzahlen 2021:

Wasserrettung 31

Erstversorgung internistisch 51

Erstversorgung chirurgisch 17

Verkehrsunfall 14

Hilfe Rettungsdienst 4

Katastrophenschutz 2

Sonstige 5

Absicherung Veranstaltung 15

Einsätze gesamt 139

