Ein alter Streit in Fuchstal geht in die nächste Runde, es geht um 40 Meter Gehweg. Der Bürgermeister ist verärgert über die Blockade eines Landwirts.

Von Margit Messelhauser

06.04.2021 | Stand: 06:15 Uhr

Was tun, wenn die Gemeinde Grund braucht, um einen Fußweg zu bauen? Mit dem Eigentümer verhandeln, klar, und das macht Fuchstals Bürgermeister Erwin Karg schon seit Jahren. Es geht um einen etwa 40 Meter langen Streifen eines Felds in der Josef-Schöner-Straße in Leeder. Bislang hatte Karg keinen Erfolg, nun hat Gemeinderat Anton Weinholzner den Antrag auf Enteignung gestellt. Was sagt der betroffene Landwirt dazu?