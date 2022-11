Der Weihnachtsmarkt in Buchloe findet 2022 wie gewohnt am zweiten Adventswochenende auf dem Parkplatz an der Stadtpfarrkirche statt. So sieht das Programm aus.

18.11.2022 | Stand: 14:30 Uhr

Der Weihnachtsmarkt in Buchloe auf dem Kirchparkplatz gehört fest zur Gennachstadt - eigentlich. Denn in den vergangenen beiden Jahren wurde auch der hiesige Christkindlmarkt heftig von Corona gebeutelt, musste gar ganz entfallen.

Doch 2022 wollen die Verantwortlichen endlich wieder durchstarten. Termine und Programm stehen bereits fest. In diesem Artikel erfahren Sie:

Wann ist der Weihnachtsmarkt in Buchloe 2022?

Welche Stände gibt es beim Buchloer Weihnachtsmarkt?

Kostet der Weihnachtsmarkt in Buchloe Eintritt?

Steckbrief: Der Weihnachtsmarkt in Buchloe auf einen Blick

Name : Buchloer Christkindlmarkt

: Buchloer Christkindlmarkt Ort : Kirchparkplatz an der Stadtpfarrkirche in der Augsburger Straße, 86807 Buchloe

: Kirchparkplatz an der Stadtpfarrkirche in der Augsburger Straße, 86807 Buchloe Termin : 2. Dezember bis 4. Dezember

: 2. Dezember bis 4. Dezember Umfang: Marktstände mit Kunsthandwerk, Tombola, Musikprogramm und Kulinarischen Köstlichkeiten

Weihnachtsmarkt Buchloe 2022: Termine und Öffnungszeiten

Der Christkindlmarkt in Buchloe findet 2022 an insgesamt drei Tagen (von Freitag, 2. Dezember, bis Sonntag, 4. Dezember) statt - so der Plan der Buchloer Gewerbevereins, der den Markt veranstaltet. "Also eigentlich wie gehabt", sagt Gewerbevereins-Vorsitzender Niko Stammel. Die genauen Öffnungszeiten lauten wie folgt:

freitags von 17 bis 21 Uhr

von 17 bis 21 Uhr samstags von 16 bis 21 Uhr

von 16 bis 21 Uhr sonntags von 15 bis 20 Uhr

Der Christkindlmarkt in Buchloe startet am zweiten Adventswochenende. Bild: Katharina Dodel (Archivbild)

Rahmenprogramm beim Christkindlmarkt in Buchloe 2022 - Von Schupfnudeln bis Nikolausbesuch

Am Freitag um 17 Uhr eröffnet der Buchloer Bürgermeister Robert Pöschl die Feierlichkeiten. Anschließend spielen die Lindenberger Alphornbläser auf. Gleich zweimal lässt sich der Nikolaus in Buchloe in diesem Jahr blicken - am Samstag um 17 Uhr und am Sonntag um 16 Uhr - und bringt den Buben und Mädchen eine kleine Überraschung vorbei.

Schon immer war der Nikolaus ein gern gesehner Gast beim Weihnachtsmarkt in Buchloe. Bild: Johann Seibold (Archivbild)

Dieses Essen bieten die Marktstände in Buchloe

An beiden Markttagen versorgen die lokalen Wirte und Vereine die Gäste mit Essen. Bei der Metzgerei Maischberger und der Feuerwehr Buchloe gibt es deftige Schupfnudeln und Grillwürstl. Wem jedoch nach etwas Süßen ist, der findet beim Stand der Pfarrei Buchloe gebrannte Mandeln, verschiedenes süßes Gebäck bei der Konditorei Hörberg oder Apfelküchle und Mitarbeiter des Gasthaus "Zur Post" verkaufen die berühmten Apfelküchle. Honig von der Imkerei Schiller wird es laut Angaben des Gewerbevereins ebenfalls wieder geben.

Filigraner und kreativer Weihnachtsschmuck gehört ebenfalls zum Weihnachtsmarkt dazu. Bild: Johann Seibold (Archivbild)

Außerdem "veranstaltet das Jugendrotkreuz einen Adventskalender mit Losen für die Kinder“, sagt Stammel. Einer der eindeutigen Höhepunkte sei zudem die Nostalgie-Eisenbahn, in der die Kinder auch selbst mitfahren dürfen. "Das ist wirklich spitze", findet der Gewerbevereins-Vorsitzende.

Neben Spiel, Spaß und Trank ist auch musikalisch einiges geboten in Buchloe.

So sieht das Musikprogramm 2022 in Buchloe aus

Sonntag:

18.00 Uhr Lindenberger Alphornbläser

Samstag:

16.30 Uhr Musikgruppe des Gymnasium Buchloe

18.00 Uhr Jugendkapelle Buchloe

19.00 Uhr Bläserklasse Gymnasium Buchloe

20.00 Uhr Musik Danilo Ehlert

Sonntag:

17.00 Uhr Stadtkapelle Buchloe

18.00 Uhr Gittaren-Gruppe Danilo Ehlert

Preise: Kostet der Weihnachtsmarkt in Buchloe Eintritt?

Der Christkindlmarkt in Buchloe kostet wie auch in den vergangenen Jahren keinen Eintritt. Das versichert der Gewerbevereins-Vorsitzende.

Ob beim Christkindlmarkt in Buchloe auf dem Kirchplatz 2022 wohl mal wieder Schnee liegen wird? Bild: Johann Seibold (Archivbild)

Parken beim Weihnachtsmarkt in Buchloe

Der Parkplatz an der Stadtpfarrkirche ist selbstredend gesperrt, erklärt Stammel. Drum herum, entlang der Bahnhofstraße - verbunden mit einem kurzen Fußweg - oder an Parkplätzen im Bereich Augsburger- und Landsberger Straße bestehen jedoch Parkmöglichkeiten.

Ist der Weihnachtsmarkt in Buchloe barrierefrei?

Über die Auffahrt in der Augsburger Straße ist der Weihnachtsmarkt in Buchloe für Rollstuhlfahrer bequem zu erreichen. Die Marktstände befinden sich zudem auf einer Ebene, sodass kein Treppensteigen notwendig ist.

