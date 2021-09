Marco Göttle, Philip Wolf und Felix Knopf bleiben bei den Pirates. Welchen Werdegang die Spieler haben und was sie auszeichnet. Dauerkarten-Verkauf startet.

09.09.2021 | Stand: 05:30 Uhr

Nur noch wenige Tage dauert es, bis der ESV Buchloe mit einem Testspiel gegen Ulm in die neue Saison startet. Höchste Zeit also, dass in der Offensive noch einmal weitere Kräfte ihre Zusage gegeben haben. Hierbei handelt es sich um die drei Stürmer Marco Göttle, Felix Knopf und Philip Wolf, die bei den Piraten verlängert haben.