Die "Welt der Alpakas" kommt zum zehnten Mal nach Buchloe – und ist eine der letzten große Schauen in der Schwabenhalle. Über 200 Tiere stehen im Rampenlicht.

02.11.2021 | Stand: 05:12 Uhr

Eine kuschlige Angelegenheit wird die „Welt der Alpakas“ in der Buchloer Schwabenhalle. Denn: Die Könige der Anden sind am Samstag, 6., von 9 bis 17.30 Uhr und am Sonntag, 7. November, von 9 bis 16 Uhr wieder in der Gennachstadt zu Gast. Bei der zehnten Auflage der Alpaka-Schau ist für Besucherinnen und Besucher einiges geboten.