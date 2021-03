Wer wird Murmelkönig?

Mit einfachen Mitteln gegen Corona-Langweile. Ohne Smartphone und Playstation mit Glasmurmeln

04.03.2021 | Stand: 17:15 Uhr

In einer kleinen Serie werden Spiele vorgestellt, die schon Oma und Opa fasziniert haben und die vielleicht in Vergessenheit geraten sind. Diesmal geht es um Murmeln. Die Spiele mit Kugeln aus Glas oder Keramik üben wegen der zahlreichen Spielvarianten und einfachen Regeln eine besondere Faszination aus. Sie eignen sich sowohl für drinnen als auch für draußen.

Dazu braucht man: Glas- oder Tonmurmeln, am besten in verschiedenen Farben. Das sind mögliche Varianten: Die einfachste Variante sieht vor, in der Erde oder im Sandkasten ein faustgroßes Loch zu positionieren. Aus drei oder vier Metern Entfernung rollen die Spieler dann nacheinander fünf oder mehr Murmeln – je nach vorheriger Absprache – in Richtung Loch. Wer dann nach diesem Durchgang die meisten Murmeln im Loch versenkt hat, ist Sieger.

Diese Spielform kann dadurch ergänzt werden, dass man mit dem Finger die am Boden liegende eigene Kugel anklickt, um sie so ins Loch zu bugsieren. Verfehlt der Spieler das Loch, ist der nächste dran. Gewinner ist, wer alle seine Murmeln eingelocht hat. Beim Zielmurmeln wird kein Loch benötigt. Auf dem Boden wird mit Kreide ein Kreis mit einem Durchmesser von rund vier Metern aufgezeichnet. In die Mitte des Kreises wird ein „Glücksstein“ oder ein anderer Gegenstand gelegt.

Kugeln, die kegeln

Die Mitspieler erhalten nun alle die gleiche Anzahl Murmeln. Dann setzen sich alle um den Kreis. Der erste Spieler versucht, seine Murmel so dicht wie möglich an den Glücksstein heranzurollen. Danach sind die anderen an der Reihe. Bei diesem Spiel können auch die Murmeln der anderen Teilnehmer aus dem Weg gekegelt werden. Gesiegt hat derjenige, dessen Murmel bei Spielende am nächsten am Glücksstein positioniert ist. Danach startet die nächste Runde. Es gibt noch eine weitere Variante, das sogenannte Wandmurmeln.

Es geht darum, die Entfernung zum Ziel gut einzuschätzen und gleichzeitig den Rückstoß zu beachten. Aus einer Entfernung von zwei bis drei Metern werfen die Spieler nacheinander je drei Murmeln gefühlvoll gegen eine Wand oder einen Bordstein, sodass diese zurückprallen. Wessen Kugel der Wand am nächsten liegt, ist der Gewinner. Übrigens: Bei dieser Variante benötigt man nicht unbedingt Murmeln. Stattdessen können auch kleine Münzen oder Bierdeckel verwendet werden.

Beim Teammurmeln müssen zwei Mannschaften gebildet und 39 Murmeln in einem engen kreisförmigen Spielfeld verteilt werden. Nun versucht der erste Spieler einer Mannschaft in einem vorher festgelegten Abstand, die auf dem Spielfeld befindlichen Murmeln durch Anspielen mit der eigenen Murmel aus dem Spielfeld zu befördern. Diese Murmel – es können bei etwas Glück auch mehrere sein – wird anschließend eingesammelt und für die Endabrechnung gesichert. Sobald ein Spieler nicht mehr trifft, ist das gegnerische Team am Zug. Sieger ist am Ende die Mannschaft, das als erste mindestens 20 Murmeln außerhalb des Kreises befördert und eingesammelt hat.