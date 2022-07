Am Montagabend fuhr eine Autofahrerin einen 5-jährigen Jungen an. Er übersah ein Stoppschild.

26.07.2022 | Stand: 13:51 Uhr

Am Montagabend hat es in Ostallgäuer Westendorf einen Unfall mit einem verletzten Kind gegeben. Laut Polizei wollte ein 5-jähriger Junge die Ostendorfer Straße überqueren und übersah dabei ein Stoppschild sowie eine vorfahrtsberechtigte Autofahrerin. Die Frau konnte einen Zusammenstoß nicht mehr verhindern, sodass das Kind leicht verletzt wurde. Der Junge kam in das Klinikum Kaufbeuren.

Der Sachschaden beläuft sich auf 10.500 Euro.

Mehr Nachrichten aus dem Ostallgäu lesen Sie hier.