Vielen Buchloern kamen die Sommermonate zu nass und kalt vor. Die Messungen des Wetterdienstes zeigen jedoch: Der Eindruck trügt - zumindest zum Teil.

02.09.2021 | Stand: 18:03 Uhr

Was sich schon länger danach anfühlt, ist jetzt Realität: Am 1. September war der meteorologische Herbstbeginn. Dass sich dieser Sommer in Buchloe in weiten Teilen nach Herbst angefühlt hat, denken wohl viele. Doch war er wirklich unnatürlich nass und kalt?