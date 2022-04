Wie die Christen in Buchloe die Osternacht feiern

Katholische und evangelische Christen in und um Buchloe begehen die Auferstehung Jesu mit besonderen Gottesdiensten - und einem besonderen Zeichen der Ökumene.

Wieder mit viel Symbolik, Tradition und Brauchtum, aber weitgehend ohne Corona-Beschränkungen feierten auch die Christen in Buchloe und Umgebung den Höhepunkt des Kirchenjahres, die Osternacht.

Ministranten bringen das Licht in die düstere Stadtpfarrkirche von Buchloe

Zum Auftakt des rund zweistündigen Gottesdienstes am frühen Sonntagmorgen in der katholischen Stadtpfarrkirche Mariä Himmelfahrt wurde die Osterkerze am gesegneten Feuer entzündet. Dann trugen die Ministranten diese als einzige Lichtquelle in die komplett finstere Stadtpfarrkirche. Zum dreimaligen Ruf „Lumen Christi“ („Licht Christi“) gaben sie das Licht dann an die Kerzen der Gläubigen weiter und das Gotteshaus wurde erleuchtet. Ein ökumenischer Akzent hat bei der Osternacht in Buchloe inzwischen schon Tradition: der Kerzentausch mit der evangelischen Hoffnungskirche. So machten sich Susanne Zinth und Helga Sesar vom Pfarrgemeinderat mit einer Kopie der Osterkerze von Mariä Himmelfahrt auf dem Weg zur Hoffnungskirchengemeinde. Im Gegenzug brachte Markus Detlefsen Licht und Grüße seiner Gemeinde in die katholische Stadtpfarrkirche.

Jesu Auferstehung war eine "Nacht- und Nebelaktion"

Eine „Nacht- und Nebelaktion“ sei die Auferstehung gewesen, sagte Stadtpfarrer Dieter Zitzler in seiner Predigt. Niemand sei dabei gewesen und habe sie miterlebt. „Warum hat Jesus nicht die große Bühne gesucht und mit aller Deutlichkeit und Herrlichkeit eine großes Finale inszeniert?“, fragte der Geistliche. Doch beim Ostergeschehen gehe es nicht um die Frage des „Wie?“. Es helfe nicht weiter, zu wissen, wie Auferstehung funktioniere. Es sei keine Frage der Chemie und der Physik, sondern eine Frage nach dem Sinn, betonte Zitzler. Auch wenn an Ostern noch so fröhlich das „Halleluja“ angestimmt werde, gebe es dennoch den Tod, und täglich stünden Menschen an den Gräbern von Verstorbenen und Getöteten. Doch Ostern habe dem Tod eine neue Bedeutung gegeben. Aus dem Untergang könne ein Aufgang werden. Die Gestaltung der diesjährigen Osterkerze mache dies in besonderer Weise deutlich: Der gekreuzigte Christus beugt sich vom Kreuz herunter und berührt die Erde. Mit der traditionellen Segnung von Eiern, Gebäck und anderen österlichen Speisen ging der festliche Gottesdienst zu Ende. Ganz zum Schluss ließ Zitzler einen weiteren alten Brauch aufleben und erzählte einen Osterwitz. Dieser solle für ein befreites Lachen über den Tod sorgen. Zum Auszug spielte Kirchenmusikerin Margit Sedlmair das „Halleluja“ aus dem Oratorium „Messias“ von Georg Friedrich Händel. Begleitet wurde die Organistin von Monika Götzfried und Rebekka Sedlmair an den Trompeten sowie Samuel Sedlmair an den Pauken.

Besondere Atmosphäre bei Freiluft-Gottesdienst an der Lindenberger Sternwarte

Auf dem Gelände der Sternwarte in Lindenberg feierte die evangelisch Hoffnungskirchengemeinde die Osternacht. Zwar in gestraffter Form entfaltete der Gottesdienst am frühen Morgen dennoch eine besondere Atmosphäre, die bestens zur Thematik von Leben, Transzendenz und Auferstehung passte: Die zarte Morgenröte zeigte sich über dem Alpenpanorama, der Vollmond ging unter und der Morgenstern stieg im Süden auf. Meditative Gesänge vom Chor Swinging Gospel unter Leitung von Anette Fait wie „Bleibet hier, und wachet mit mir“ sowie das passende „Morning has broken“ unterstrichen die Stimmung. Eine an eine frühchristliche Traditionen erinnernde Taufe in der Osternacht durch Ruhestandspfarrer Wilhelm Waldmann führte hin zu eindringlichen Betrachtungen und Fürbitten zur Passion und deren Bedeutung in Zeiten des Krieges. Dann erreichte die liturgische Feier mit der Verlesung des Osterevangeliums nach Matthäus und der Predigt ihren Höhepunkt. Die Osterkerze der Hoffnungskirchengemeinde ist geprägt von der Darstellung einer offenen Kirchentür.

Das Thema Steine im Mittelpunkt der Predigt

Religionspädagogin und Prädikantin Annette Elsner rückte in ihrer Auslegung des Auferstehungsevangeliums den Stein vor dem Grab Jesu und damit alle Steine in den Mittelpunkt des Interesses: So könne der Grabesstein an „Steine erinnern, die mir in den Weg gelegt werden im Leben“, er könne auch „andere Namen“ annehmen, etwa „Krieg in der Ukraine“ oder „Flucht“ sowie für schwierige Orte oder Probleme stehen. In jedem Fall könnten Steine „einsperren, das Licht zum Leben nehmen“ sowie „den Tod abtrennen vom Leben“. An Ostern jedoch habe „einer den Stein weggeräumt und dem Leben Luft geschaffen“. Gott habe „in den Tod eingegriffen, uns aus dem Grab hinaus ins Leben gerufen“, und damit „das Versteinerte belebt“.

Frostige Temperaturen machen Teilnehmern zu schaffen

Obwohl die Osternachtfeier an der Sternwarte keine Stunde dauerte, veranlassten die Temperaturen um den Gefrierpunkt so manchen, bereits vor Endes des Gottesdienstes nach Hause ins Warme zu fliehen. Aus diesem Grund verzichteten auch viele Gläubige auf die Teilnahme am vorbereiteten Freiluft-Frühstück.