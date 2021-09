Magnus Graf aus Weicht bei Buchloe hat seinen Techniker-Abschluss mit der Bestnote 1,27 abgelegt. Jetzt soll sein Hof zum Ökobetrieb werden. Was er sich wünscht.

01.09.2021 | Stand: 18:00 Uhr

Nicht nur Muskelkraft, sondern auch eine gehörige Portion Hirnschmalz – das braucht Magnus Graf auf seinem Milchviehbetrieb in Weicht. Der 24-jährige Landwirt hat als Jahrgangsbester seine Technikerprüfung abgelegt. Die Durchschnittsnote von 1,27 kann sich sehen lassen, und was er in der Ausbildung gelernt hat, wendet Graf zuhause auch schon an.