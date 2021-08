Wie eine Buchloerin Kindern mit Rechenschwäche hilft

Manche Schüler haben eine Lese- und Rechtschreibschwäche, andere tun sich mit Zahlen schwer. In Buchloe unterstützt eine Trainerin Kinder mit Dyskalkulie.

24.08.2021 | Stand: 18:00 Uhr

Manche Menschen können mit Zahlen äußerst gut umgehen. Egal ob addieren, subtrahieren, multiplizieren oder dividieren: Sie haben die Lösung in kurzer Zeit im Kopf ausgerechnet. Und dann gibt es Menschen, die das überhaupt nicht können. Sie bekommen schon bei vermeintlich einfachen Kopfrechnungen Schweißausbrüche, vertauschen die Ziffern und wissen nicht, welche der Zahlen die größere ist. Sie leiden an einer Rechenschwäche, auch Dyskalkulie genannt. Hilfe gibt es an verschiedenen Stellen. In Buchloe unterstützt beispielsweise Silvia Schäfler aus Honsolgen.