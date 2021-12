Anita Pauli verkauft in ihrem Laden Kunsthandwerk und selbst gemachte Lebensmittel. Im Advent bietet sie mehreren Organisationen eine Verkaufsfläche an.

12.12.2021 | Stand: 05:15 Uhr

Eigentlich sah Anita Paulis Plan ein wenig anders aus. Die Ostallgäuerin ist Dozentin an der Fachakademie für Sozialpädagogik in Augsburg, Fachrichtung Kunst- und Werkpädagogik. Vor zwei Jahren kehrte die gebürtige Waalerin in ihre Heimatgemeinde zurück, um ihren Traum zu verwirklichen.