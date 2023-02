Wie sah früher das Dorfleben in Großkitzighofen aus?

Die kürzlich erschienene Dorfchronik von Großkitzighofen gibt einen interessanten und unterhaltsamen Einblick in das Leben der Bürger.

01.02.2023 | Stand: 05:30 Uhr

Nach Dillishausen und Lamerdingen hat nun auch Großkitzighofen eine Dorfchronik. Auf gut 220 Seiten finden sich geschichtliche Details, Fotos und Anekdoten. Zusammengestellt, geschrieben und gestaltet haben das Werk zwei Großkitzighofener: Karlheinz Fünfer (Inhalt, Redaktion) und Barbara Bayer (Layout) haben sehr viel Zeit investiert und zahlreiche Einzelheiten aus dem Leben der Bürgerinnen und Bürger seit 1900 zusammengefasst.

So erhalten die Leser und Leserinnen einen Eindruck, wie das Dorfleben in früheren Zeiten ablief, welche Sorgen und Nöte, aber auch Freuden, die Menschen hatten und welche Ereignisse ihren Alltag prägten. Die Chronik von Großkitzighofen erzählt nicht die großen Geschichten herausragender Persönlichkeiten oder von Regenten, sondern die Geschichten vom Alltag im Dorf und seinen Bürgern. Dazu gibt es viele Bilder und Zeitdokumente.

Um diese Themen geht es in der Dorfchronik Großkitzighofen

In einem Schnelldurchlauf wird auf die ältere Geschichte des Dorfes eingegangen. Dazu gibt es kuriose Anekdoten und Schmankerl aus dem dörflichen Leben. Außerdem geht es um zeittypische Kleidung und den Beginn der Motorisierung. Das Leben in Kriegszeiten wird ebenso thematisiert wie die Gebietsreform und die Entwicklung in der Landwirtschaft. Aber auch Veränderungen in der Infrastruktur (früheres Handwerk und Gewerbe), die Schule, kirchliche und gesellschaftliche Themen, Bräuche, das Vereinsleben und interessante Ereignisse im Dorf spielen eine Rolle.

Die Chronik gibt es für 35 Euro in der Gemeindekanzlei Lamerdingen.

Lesen Sie auch: Landwirt möchte Hof in Dillishausen vergrößern - Das ist geplant