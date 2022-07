Wie soll sich Lamerdingen weiter entwickeln?

Bürger wünschen sich, den Dorfcharakter zu erhalten. Sie diskutieren darüber, wie sich das Ortsbild entwickeln soll.

31.07.2022 | Stand: 12:00 Uhr

Auch in Zukunft soll die Gemeinde Lamerdingen ihren dörflichen Charakter behalten, das betonte Bürgermeister Manuel Fischer bei einer Informationsveranstaltung. Um ein Bild der aktuellen Situation zu erhalten, hatte das Augsburger Planungsbüro OPLA die Dorfkerne der vier Ortsteile Lamerdingen, Großkitzighofen, Kleinkitzighofen und Dillishausen untersucht. Ziel ist ein Rahmenplan, der Richtlinien für zukünftige Bauherren beinhaltet. Dabei handle es sich aber nicht um einen fest gelegten Bebauungsplan, hob Fischer hervor. Er wünschte sich, dass alle Bürgerinnen und Bürger an diesem Leitbild mitwirken.

Leerstände oder den Verfall der Ortskerne könne sich Fischer nicht vorstellen. Ebenso möchte er ortsfremde Dachformen oder eine ortsuntypische Bebauung vermeiden. „Eine innerörtliche Nachverdichtung ist richtig und wichtig, allerdings muss das für das gemeindliche Erscheinungsbild und die vorhandene Infrastruktur verträglich geplant werden“, sagte Fischer. Werner Dehm vom Planungsbüro fragte die Zuschauer, was sie denn gut an ihrem Dorf finden und was sie vermissen. Das Vereinsleben, die Grünflächen, die großen Gärten und die gewachsene Bevölkerung waren unter den positiven Wortmeldungen. Ein Zuschauer kritisierte die großen Mehrfamilienhäuser.

Viele Bäume in Dillishausen

Anerkennend bewertete Dehm, dass in allen vier Gemeindeteilen das Ortsbild positiv geprägt sei. Aus anderen Orten kenne er genügend negative Beispiele. Ebenso erfreulich sei, dass es in allen Ortsteilen Gewässer gebe, allerdings seien sie nicht immer für die Allgemeinheit zugänglich. Ebenfalls begrüßenswert: Pro Grundstück gebe es nur etwas mehr als eine Wohneinheit, auf über 95 Prozent der Grundstücke wohne nur eine Familie. Sein Kollege Tobias Mögerlein erklärte, dass in Lamerdingen mehrere Baudenkmäler stehen. Außerdem werde die Straßenraumkante nicht unterbrochen. Das habe eine prägende Wirkung und sei wertvoll für den Charakter des Dorfes. Für Dillishausen hob er die positive Wirkung großer Bäume hervor.

Zu viele Nebengebäude?

In der Diskussionsrunde kritisierte ein Bürger, dass die Nebengebäude etwa 70 Prozent des Dorfes ausmachten und oftmals nicht genutzt werden. Dehm schlug eine vielfältige Nutzung der Bestandsgebäude vor, etwa mit Landwirtschaft, Gastronomie, Gewerbe und Handwerk. Ziel sollte es sein, nicht nur dort zu wohnen, sondern auch zu leben. Man solle nicht nur Neubaugebiete ausweisen, sondern stattdessen die Nebengebäude nutzen, ergänzte ein Zuhörer. Der Gemeinderat will zusammen mit dem Büro OPLA Konzepte entwickeln. Anschließend soll es erneut eine Informationsveranstaltung geben.

