Wintereinbruch erwischt Buchloe und Umgebung eiskalt

Ein halber Meter Schnee in 24 Stunden - das hat es in Buchloe lange nicht gegeben. Wie sich der Wintereinbruch auf die Gennachstadt ausgewirkt hat.

03.12.2023 | Stand: 14:10 Uhr

Schöne Bescherung zum ersten Advent. Am Beginn der vorweihnachtlichen Zeit ist die weiße Pracht ja durchaus willkommen. Und am Sonntag zeigte sich der Winter ohne Frage von seiner schönsten Seite und zog viele warm-eingepackte Menschen nach draußen. Aber gerade den Samstag über sorgte die ungeheuer große Menge Schnee bei vielen nicht für romantische Stimmung, sondern vor allem für Stress, Arbeit und Ärger.

Rund 50 Zentimeter Schnee waren es, die innerhalb von 24 Stunden auf die Gennachstadt und die Umlandgemeinden herabfielen. Für den Winterdienst hieß dies: wenig Schlaf und Dauereinsatz. Bereits seit Freitagmittag waren die Räumfahrzeuge permanent auf den Straßen unterwegs - für die Straßenmeisterei Marktoberdorf allein zwölf große Winterdienst-LKW für die Staats- und Bundesstraßen im Ostallgäu. Dort sind laut einer Pressemitteilung 750 Tonnen Salz und 200.000 Liter Salzlauge ausgebracht worden. "Wir haben alles eingesetzt, um den Verkehrsteilnehmern eine für diesen sehr starken Schneefall sichere Fahrbahn zur Verfügung zu stellen", teilt die zuständige Straßenmeisterei mit.

Schneechaos legt Zugverkehr rund um Buchloe lahm

Dennoch ist es zu zahlreichen witterungsbedingten Unfällen gekommen. Und auch der Schienenverkehr rund um den Bahnknotenpunkt Buchloe lag lahm. Sogar am Sonntag fielen noch die meisten Verbindungen nach München, Augsburg und Kempten aus. Für den Schienenersatzverkehr wurden einzelne Busse eingesetzt, für die jedoch lange Fahrzeiten einkalkuliert werden mussten. (Lesen Sie auch: Hier gibt es im Allgäu noch Beeinträchtigungen durch das Schneechaos)

Unter der Schneelast brachen teils Äste und Bäume. Thomas Ogiermann, Kommandant der Freiwilligen Feuerwehr Buchloe, berichtete von drei Einsätzen, in denen herabhängende Äste beseitigt wurden. In der ganzen Verwaltungsgemeinschaft seien ihm zehn derartige Einsätze bekannt. Demnach sei es für die hiesige Feuerwehr nicht so gravierend gewesen, wie etwa für die Einsatzkräfte in München, so Ogiermann.

Stromausfälle in Waal wegen umgeknickter Bäume

Dennoch führten umgeknickte Äste und Bäume zu Störungen bei der Stromversorgung, wie LEW mitteilte. Im Laufe der Nacht von Freitag auf Samstag seien einige Tausend Haushalte von Stromausfällen betroffen gewesen. Samstagvormittag waren im Ostallgäu neben Stötten am Auerberg und Lechbruck auch Häuser in Waal ohne Strom. Im Laufe des Samstags waren auch Teile Langerringens und Denklingens betroffen. "Aufgrund schwieriger Straßenverhältnisse und verschneiter Zufahrten dauerte es in einigen Fällen allerdings länger bis die Haushalte wieder versorgt waren", teilte Thomas Renz, Pressesprecher von LEW Verteilnetz mit. Seit dem späten Samstagnachmittag habe es aber keine Versorgungsunterbrechungen mehr gegeben.