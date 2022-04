„Wir sind wieder da“ - Kids Day am Bahnhofsplatz

Auf dem Bahnhofsplatz und am Textilhaus Stammel stellen die Feuerwehr und ein Flohmarkt Attraktionen für Kinder da. Auch wenn das Wetter kräftig dagegen an blies.

10.04.2022 | Stand: 18:45 Uhr

„Wir schauen mit Vorsicht positiv nach vorne“, hatte Niko Stammel noch Anfang voriger Woche mit Blick auf die Wettervorhersage gemeint, als er der BZ über die Vorbereitungen zum Kids Day berichtete. Dieser fand nun auf dem Bahnhofsplatz sowie im und um sein gleichnamiges Textilhaus herum statt. Stammels – wenn auch verhaltener – Optimismus sollte nicht enttäuscht werden. Wie auch Co-Veranstalterin Gabi Löcherer, Leiterin der Buchloer Ferienfreizeit, zeigte er sich schon nach der ersten Hälfte des Aktionstages zufrieden mit dem Verlauf der Veranstaltung. Unter Berücksichtigung des wechselhaften Aprilwetters mit Wolken, Wind, frischen Temperaturen, aber auch längeren sonnigen Abschnitten, könne er sogar von einem guten Erfolg sprechen.

Das Auto noch im Schnee aufgestellt

In der vergangenen Woche hatte das Wetter gezeigt, was es drauf hat. Aprilwetter halt! In der Nacht von Freitag auf Samstag hatte es gar geschneit – die Buchloer Feuerwehr musste ihr Löschfahrzeug deshalb auf dem noch leicht verschneiten Bahnhofsplatz in Stellung bringen. Das rote Fahrzeug ist, wo immer es auch präsentiert wird, eine Attraktion, denn da gibt es offensichtlich viel zu sehen. So staunten jedenfalls viele kleine – und große – Besucher nicht schlecht, was die Feuerwehr so alles zum Einsatz mitführt.

Kinder am Lenkrad

Und das Beste: Man durfte sogar hinter dem Lenkrad des riesigen Fahrzeugs Platz nehmen. Mit dabei hatten die Feuerwehrmänner und -frauen auch ein Grillteam, das für die Verpflegung der Besucher des Kids Days parat stand. Und wem nicht nach Wurst war, der konnte den kleinen Hunger gleich nebenan mit Crêpes stillen oder sich bei Niko Stammel gegen eine kleine Spende für die Humedica-Ukrainehilfe eine Tüte Popcorn abholen. Ja genau, der Chef höchstpersönlich bediente die Popcornmaschine.

Futter für die Kinderzimmer

Auf dem Bahnhofsplatz sollte neben der Feuerwehr eigentlich auch die zweite Attraktion des Tages aufgebaut werden, eine Hüpfburg. Sollte, denn auf diesen Besuchermagneten hatten die Veranstalter dann doch verzichtet: „Zu gefährlich bei Nässe.“ Ein weiterer magischer Anziehungspunkt war der Kinderflohmarkt, geschützt von den überdachten Schaufenstern und in einem Zelt aufgebaut. 30 Verkäuferinnen und Verkäufer hatten sich angemeldet, von denen sich allerdings – wohl wetter- oder coronabedingt – fast ein Drittel wieder abgemeldet hatte. Egal, auch so gab es für die Kinder viel zu entdecken: Während die einen glücklich waren, den Spielzeugbestand in ihren Kinderzimmern für ein paar Euro abgeben zu können, freuten sich die anderen, für kleines Geld die eigenen Spielzeugpools daheim aufzufüllen. Der Schnäppchenjäger-Nachwuchs kam jedenfalls auf seine Kosten.

Gabi Löcherer, Leiterin der Buchloer Ferienfreizeit, organisierte mit Niko Stammel den Kids Day. Bild: Klaus D. Treude

Sie sei dem Textilhaus Stammel sehr dankbar, dass es sich auch diesmal wieder so sehr beim Kids Day der Ferienfreizeit engagiert habe, betonte Gabi Löcherer voller Anerkennung. Zu diesem Engagement gehörte auch, dass Mitarbeiterinnen, Mitarbeiter und Freunde des Geschäfts im Haus einen Second-Hand-Basar aufgebaut hatten, in dem sie gebrauchte Kinderkleidung anboten. Auch hier war der Erlös für die Ukrainehilfe bestimmt – wie auch der Buchloer Jungkünstler und -designer Matteo Sauter (Modelabel Maté) einige seiner Bilder auf Spendenbasis offerierte.

Es rührt sich wieder etwas

Man habe mit dem Kids Day auch zeigen wollen, „dass wir wieder da sind, dass sich wieder was rührt in Buchloe“, erklärte Niko Stammel. Er werde auch im Sommer wieder dabei sein, wenn im Rahmen der Ferienfreizeit der nächste Kids Day stattfinden soll. Und der sei bereits fest eingeplant, bestätigte Löcherer.