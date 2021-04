Wo in Jengen bald neue Wohnungen entstehen

Mit mehreren Bauprojekten hat sich jetzt der Jengener Gemeinderat beschäftigt. Wo demnächst neuer Wohnraum entsteht und wie die Gemeinde im Lockdown tagt.

24.04.2021 | Stand: 09:26 Uhr

Damit auch in Eurishofen ein Licht aufgeht, beschäftigte sich der Jengener Gemeinderat in seiner jüngsten Sitzung unter anderem mit der Straßenbeleuchtung des Ortsteils. Der in der Vergangenheit mehrmals besprochene Punkt „Erweiterung der Straßenbeleuchtung in Eurishofen“ wird nun konkreter. Von der LEW Netzwerk GmbH liegt ein Angebot über zwei weitere LED-Leuchten vor. Es wurde eine Optimierung besprochen, sodass für die Gemeinde Jengen noch Kosten von etwa 2700 Euro verbleiben. Die Ratsmitglieder akzeptierten das Angebot von LEW.