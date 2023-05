Samstags geht es auf den Bauernmarkt nach Buchloe

Am Samstag geht es auf den Wochenmarkt. Auch für viele Menschen in Buchloe ist das Einkaufen auf dem Bauernmarkt ein schönes Ritual.

17.05.2023 | Stand: 13:24 Uhr

Das Allgäu wartet mit diversen Sehenswürdigkeiten und Veranstaltungen auf, Wochenmärkte gehören ebenso dazu. Der Markt in Buchloe ist dabei einer der kleineren im Vergleich zum Wochenmarkt in Kempten und anderen in der Region.

Wann ist der Wochenmarkt in Buchloe

Wo findet der Wochenmarkt in Buchloe statt?

Welche Stände gibt es auf dem Wochenmarkt in Buchloe?

Welche Regeln gelten auf dem Wochenmarkt Buchloe?

Gibt es noch weitere Wochenmärkte in Buchloe?

Der Wochenmarkt in Buchloe ist ein kleiner Bauernmarkt, der jeden Samstag stattfindet. Dabei ist er von 9 bis 12 Uhr geöffnet

Interessierte finden den Bauernmarkt in Buchloe an der Bahnhofstraße. Auf dem Parkplatz am Immleplatz platzieren dann die regionalen Verkäufer und Händler ihre Stände mit Waren. Der Parkplatz gehört dann ganz dem Wochenmarkt, wer dann mit dem Auto einkaufen möchte, kann in den Parktaschen der Bahnhofsstraße parken oder einen der anderen Parkplätze in der Umgebung nutzen.

Welche Stände gibt es auf dem Wochenmarkt in Buchloe?

Rund zehn Stände bieten auf dem Immleplatz dann ihre Waren an:

Gemüse und Obst aus der Region

Käse und Milchprodukte

Wurst und Fleisch

Brot, Kuchen undKaffee

Eier und Honig

Einige Produkte kommen aus der Bodensee-Region wie Obst oder sind Bio.

Welche Regeln gleten auf dem Wochenmarkt Buchloe?

Auf der Seite der Stadt Buchloe sind keine Regeln angegeben. Wer mit dem Fahrrad kommt und einkauft, kann die örtlichen Fahrradständer nutzen.

Gibt es noch weitere Wochenmärkte in Buchloe?

Bisher gibt es keine weiteren Wochenmärkte in Buchloe. Allerdings gibt es einen Christkindlmarkt, den Ostermarkt im Frühjahr und den Kirchweihmarkt im Herbst. Darüber hinaus hat Buchloe auch größere Veranstaltungen wie das Stadtfest oder das jetzt für die Pfingsttage geplante Festival Summer on Ice.