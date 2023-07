Wohnhaus und Gartenhütte brennen in Leeder

Im Fuchstal sind Feuerwehr, Polizei und Rettungsdienste im Einsatz. Ein Dachstuhl fängt Feuer. Die Brandursache ist noch unklar. Nun ermittelt die Kriminalpolizei.

12.07.2023 | Stand: 13:21 Uhr

Im Ortsteil Leeder der Gemeinde Fuchstal geriet am Dienstagmittag aus bislang unbekannter Ursache eine Gartenhütte und der Dachstuhl eines Wohnhauses in Brand. Wie die Polizei mitteilt, wurde gegen 12.20 Uhr über die integrierte Leitstelle ein in Flammen stehender Schuppen am Bahnhofsweg gemeldet.

Feuerwehr, Polizei und Rettungsdienste waren mit allen Kräften im Einsatz. Laut Kreisgeschäftsführer Andreas Lehner hat die integrierte Leitstelle die Einheiten des BRK gegen Mittag alarmiert.

Zahlreiche Kräfte im Einsatz

Sowohl zahlreiche Kräfte des BRK-Rettungsdienstes samt Einsatzleitung, als auch ehrenamtliche Einheiten, wie die Helfer vor Ort aus Denklingen und Reichling, die Unterstützungsgruppe Rettungsdienst, das Kriseninterventionsteam und die Schnelleinsatzgruppe Betreuung, waren vor Ort. „Über 20 BRK-Kräfte waren im Einsatz, stellten die rettungsdienstliche Versorgung sicher und versorgten die eingesetzten Feuerwehren mit Getränken und Verpflegung“, teilt Lehner unserer Redaktion mit.

Die Bewohner und Bewohnerinnen des Hauses blieben unverletzt, mussten jedoch durch das Kriseninterventionsteam betreut werden. „Ein Feuerwehrmann zog sich leichte Verletzungen bei den Löscharbeiten zu und musste in ein Krankenhaus transportiert werden, ein weiterer Feuerwehrmann wurde vor Ort ambulant versorgt“, sagt der BRK-Kreisgeschäftsführer.

Die Kriminalpolizei in Fürstenfeldbruck hat nun die Ermittlungen zur Brandursache übernommen.