Da der X-Mas Bowl heuer ausfällt, treten Sportler virtuell für den guten Zweck an. Landsberger X-Press oder Kaufbeurer Vandals - wer hat die Nase vorn?

12.01.2021 | Stand: 20:05 Uhr

Während im Mekka des Footballs, den derzeit arg gebeutelten USA, die Playoffs laufen, hängt der Sport in Deutschland coronabedingt in den Seilen. Auch der X-Mas Bowl in Waal, das traditionelle Footballspiel zwischen dem Landsberger X-Press und den Kaufbeurer Vandals zugunsten eines guten Zwecks, wurde abgesagt. Aber die Veranstalter haben sich dennoch etwas einfallen lassen: „Der X-Mas Bowl fällt aus, also strollen wir“, erklärt der Waaler Sascha Wein.