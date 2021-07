Zu eng, zu schnell, zu laut: In Buchloe gibt es mehrere problematische Stellen

Buchloer Verkehrsausschuss berät über Problemzonen. An einigen Stellen werden neue Schilder aufgestellt. Manchmal ist es schwierig, eine Lösung zu finden.

22.07.2021 | Stand: 05:22 Uhr

In der Lindenberger Hauptstraße wird zu schnell gefahren, beklagt eine Anwohnerin und beantragt Maßnahmen zur Geschwindigkeitsreduzierung – insbesondere im Kreuzungsbereich Kastanienweg und Schulberg, wo sich auch die Kindertagesstätte St. Georg und Wendelin befindet. Unter anderem weil Messungen im Juli 2020 und im Juni 2021 die Problematik bestätigten, wird dort nun eine feste Geschwindigkeitsanzeige installiert. Das hat der Buchloer Verkehrsausschuss in seiner jüngsten Sitzung beschlossen. Außerdem will die Polizei dort öfter mit der Laserpistole Tempokontrollen durchführen.