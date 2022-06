Zulauf repariert: Das Buchloer Kneippbecken ist wieder sauber

War das Kneippbecken zwischen Freibad und VfL-Turnhalle vor Kurzem noch recht sandig, haben die Verantwortlichen nun flugs wieder für klares Wasser gesorgt.

24.06.2022 | Stand: 18:17 Uhr

Klares, kühles Nass: Das Tretbecken der Buchloer Kneippanlage bei der VfL-Turnhalle ist wieder sauber. Vor knapp drei Wochen sei dort eine neue Pumpe installiert worden, „die leider nicht ordnungsgemäß funktioniert hat“, berichtet Karl Klauser, VfL-Hallenwart. Daher sei zwischenzeitlich zu wenig Wasser im Becken gewesen.

VfL-Hallenwart: "Wasser wird viermal am Tag umgewälzt"

„Das Wasser wird normalerweise am Tag viermal für eine Stunde umgewälzt und so sauber gehalten.“ Der Defekt am Zulauf sei behoben und der Wasseraustausch neu programmiert worden.

Die umliegenden Bäume spiegeln sich in der Wasseroberfläche. Bild: Matthias Kleber

Nichtsdestotrotz sind die Verantwortlichen auch auf die Buchloer Bürger angewiesen. „Ein Kneippbecken ist eine Anlage für die Gemeinschaft. Und ganz ohne das Zutun eines jeden Einzelnen sind Betrieb und Zustand nicht einfach zu gewährleisten“, lautet Klausers Appell. So habe er etwa am vergangenen Montag einen mutwillig in den Wasserzulauf gesteckten Gegenstand entdeckt.

Auch die Buchloer Bürgerinnen und Bürger sind in der Pflicht

Immerhin: Klauser konnte das Problem unmittelbar beheben. Wer Verunreinigungen bemerkt, solle sich per Mail (info@vfl-buchloe.de) an den VfL Buchloe wenden.