Löwenbräu-Arkaden und Kreuzer-Areal: Die größten Bauprojekte in Bad Wörishofen könnten sich zeitlich überschneiden. Eine Lösung für den Lkw-Verkehr muss her.

26.01.2022 | Stand: 18:08 Uhr

Zwei Großbaustellen stehen in Bad Wörishofens Innenstadt bevor, im Abstand von nur etwa 400 Metern. Nun scheint es so zu kommen, dass beide Baustellen zu einer ähnlichen Zeit in den vollen Betrieb gehen könnten. Für die Innenstadt würde dies einen enormen Lkw-Verkehr bedeuten. Die Investoren für das Kreuzer-Areal wollen deshalb nun möglichst schnell Abstimmungsgespräche führen, um Probleme zu vermeiden.