Zwei Waaler Kirchen brauchen Geld für Sanierungen

Waaler Gemeinderat genehmigt je zehn Prozent Zuschuss für St. Ulrich in Emmenhausen und St. Michael in Waalhaupten. Wie künftig verfahren wird, ist noch offen.

14.10.2022 | Stand: 11:32 Uhr

Gleich zwei Gotteshäuser in der Marktgemeinde Waal müssen saniert werden. Darüber diskutierte der Gemeinderat in seiner jüngsten Sitzung.

Schon im Februar hatte die Kirchenstiftung St. Ulrich in Emmenhausen der Marktgemeinde Waal mitgeteilt, dass eine sehr umfangreiche statische Sanierung und Außen-Instandsetzung der Pfarrkirche St. Ulrich notwendig sei.

Kirchengemeinde kann Eigenbeteiligung für Sanierung nicht bezahlen

Für die Kirchengemeinde selbst wird es schwer bis unmöglich, die von der Diözese festgesetzte Eigenbeteiligung von 40 Prozent der veranschlagten 770.000 Euro aufzubringen. Deshalb bat die Kirchenverwaltung den Markt Waal um einen Zuschuss in Höhe von zehn Prozent der Gesamtkosten.

St. Ulrich ist die letzte der Dorfkirchen, die renoviert werden soll. Im Gremium war man sich einig, dass – allein wegen einer Gleichbehandlung aller Ortsteile – der Zuschuss auch für die Renovierung der Kirche in Emmenhausen gewährt werden soll. Der Betrag wurde bei 77.000 Euro gedeckelt. Über die zukünftige Vorgehensweise bei Anfragen seitens der Kirche, war man sich im Rat allerdings nicht ganz einig. Werner Stritzel meinte, dass Waalhaupten zwei Kirchen habe und auch in Waal mit der Sanierung der Kirche und der Kirchenmauer zwei Vorhaben bezuschusst wurden.

Waaler Gemeinderat will Grundsatzbeschluss vorbereiten

Bürgermeister Robert Protschka vertrat hingegen die Meinung, bei zukünftigen Projekten müsse eine einheitliche Linie gefunden werden. Er möchte deshalb einen entsprechenden Grundsatzbeschluss vorbereiten.

In den Jahren 2011/2012 wurde die Pfarrkirche Mariä Schmerzen in Waalhaupten renoviert. Die Gesamtkosten betrugen damals 550.000 Euro. Nun steht die Instandsetzung der Bergkirche St. Michael mit voraussichtlichen Renovierungskosten von 660.000 Euro an.

Auch dort müssten nach Auskunft des Kirchenpflegers Stephan Zitzinger 40 Prozent von der Pfarrkirchenstiftung getragen werden. Aus eigener Kraft sei man dazu aber nicht in der Lage. Deshalb bat Zitzinger um die Unterstützung der Marktgemeinde. Die Gemeinde hatte für kirchliche Baumaßnahmen in den Jahren 2011 bis 2022 bereits 220.000 Euro an Zuschüssen bewilligt.

Ohne Renovierung droht Einsturzgefahr

Karl-Heinz Seel war der Meinung, dass es ein schlechter Zeitpunkt sei, Kürzungen bei der Bergkirche vorzunehmen. Werde die Kirche nicht renoviert, drohe wegen Einsturzgefahr eine Schließung, sagte Werner Stritzel. Mehrere Ratsmitglieder vertraten die Meinung, dass die Gemeinde eine Art moralische Verpflichtung habe, die Kirchen zu erhalten – und sei es nur aus Gründen der Denkmalförderung.

So einigten sich die Räte darauf, die Renovierung der Bergkirche St. Michael ebenfalls mit zehn Prozent der anfallenden Kosten – höchstens mit 66.000 Euro – zu bezuschussen.

