Bad Wörishofens Campingplatz boomt auch im Winter. Nicht jeder macht dort aber Urlaub.

Von Franz Issing

23.01.2022 | Stand: 18:46 Uhr

Camping ist in Corona-Zeiten so angesagt wie nie. Urlaub mit dem Wohnmobil liegt im Trend. Sogar in der kalten Jahreszeit. So profitiert auch der Betreiber des Bad Wörishofer Campingplatzes vom derzeitigen Caravaning-Boom.