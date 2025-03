Großereignis am Samstag in Memmingen Für Besuch von Bundespräsident Steinmeier in Memmingen gilt hohe Sicherheitsstufe

Bundespräsident Steinmeier besucht am Samstag in Memmingen den Festakt zum Gedenkjahr „500 Jahre Zwölf Artikel“. Eine Herausforderung für Stadt und Polizei.