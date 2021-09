Stracke Wahlsieger im Ostallgäu, Holetschek von CSU enttäuscht - Kopf-an-Kopf-Rennen in Berlin

Deutschland und das Allgäu haben gewählt. Hier finden Sie am Wahlabend alle News, Ergebnisse, Stimmen und Reaktionen zur Bundestagswahl 2021.

26.09.2021 | Stand: 21:27 Uhr

Die Bundestagswahl 2021 am 26. September ist das politische Highlight des Jahres. Nach 16 Jahren tritt Bundeskanzlerin Angela Merkel als Regierungschefin ab. Wer wird neuer Bundeskanzler in Deutschland?

--- Hier finden Sie aktuelle News und Nachrichten zur Bundestagswahl 2021 im Allgäu ---

Sonntag, 26. September, 21.23 Uhr: Das vorläufige Endergebnis in Marktoberdorf steht fest

Die Wahlhelfer in Marktoberdorf haben vollständig ausgezählt. Die Ergebnisse im Überblick hier. So ist die Verteilung der Zweitstimmen.

Sonntag, 26. September, 21.22 Uhr: Auch Füssen ist ausgezählt

Auch in Füssen sind die Stimmen ausgezählt. Die Ergebnisse im Überblick hier. So ist die Verteilung der Zweitstimmen.

Sonntag, 26. September, 21.20 Uhr: CSU-Politikerin Mechthilde Wittmann im Oberallgäu direkt gewählt

Als Direktkandidatin für den Wahlkreis Oberallgäu zieht die CSU-Politikerin Mechthilde Wittmann (53) in den Bundestag ein. Mit ihrem persönlichen Ergebnis sei sie zufrieden, sagt sie mit Blick auf die bislang ausgezählten Wahllokale. Ihr sei bewusst gewesen, dass sie ursprünglich aus München kommend ein neues Gesicht für die Menschen in der Region sei. Darauf und auf ihre Beziehung zum CSU-Fraktionsvorsitzenden sei im Wahlkampf schließlich ausreichend „herumgeritten“ worden. „Ich freue mich jetzt, dass ich diesen wunderschönen Wahlkreis in Berlin vertreten darf.“

Sonntag, 26. September, 21.10 Uhr: Wahlergebnis in Memmingen steht fest

In Memmingen sind die Stimmen ausgezählt. Die Ergebnisse im Überblick hier. So ist die Verteilung der Zweitstimmen.

Sonntag, 26. September, 20.35 Uhr: CSU-Abgeordneter Stracke und Gesundheitsminister Klaus Holetschek äußern sich

Bundestagswahl 2021 Bundestagswahl: Die ersten Ergebnisse für den Wahlkreis Oberallgäu

Stephan Stracke holt erneut das Direktmandat im Stimmkreis Ostallgäu – allerdings verliert er nach momentanem Stand etwa 10 Prozent der Stimmen im Vergleich zur Bundestagswahl 2017. Mit um die 38 Prozent liegt er aber noch weit über dem landesweiten Ergebnis der CSU. Deshalb freut sich Stracke, die Region wieder im Bundestag vertreten zu dürfen. „Ich freue mich über das sehr klare Votum im gesamten Wahlkreis“, sagt Stracke.

Er feiert zusammen mit den Landtagsabgeordneten Franz Pschierer und Angelika Schorer in einem Lokal in der Kaufbeurer Altstadt. Auch Landrätin Maria Rita Zinnecker, der Memminger OB Manfred Schilder, Kaufbeurens OB Stefan Bosse verfolgten mit Spannung vor allem die bundesweiten Hochrechnungen. Sie alle gratulierten Stracke zu seinem „tollen Ergebnis“, das auch auf seinen großen Einsatz für die Region zurückzuführen sei.

Stephan Stracke (l.) mit CSU-Kollegen am Wahlabend in Kaufbeuren. Bild: Renate Meier

Warum die CSU im Vergleich zur Bundestagswahl 2017 so schlechte Zahlen bekommen hat, müsse nun in Ruhe analysiert werden, sagt Bayerns Gesundheitsminister Klaus Holetschek (CSU). Zwar stand noch kein Endergebnis fest, als wir mit ihm telefonierten, doch der Trend am Sonntagabend war eindeutig. Auch, wenn keine andere Partei in Bayern einen Stimmenanteil wie die CSU erreiche, sei er nicht zufrieden mit dem, was sich am Sonntagabend abzeichnete. Die Freien Wähler hätten die CSU sicher Stimmen gekostet. Doch Holetschek ging mit Blick auf den Wahltrend davon aus, dass Stephan Stracke, CSU-Direktkandidat für den Wahlkreis Ostallgäu, weiterhin dem Bundestag angehören werde. Er habe einen guten Wahlkampf gemacht.

Klaus Holetschek sah am Sonntagabend Chancen, dass es auf Bundesebene wieder zu einer bürgerlichen Koalition kommen kann. Und er hofft es. Denn nur so sei beispielsweise im Gesundheitsbereich vieles zu erreichen. „Wir müssen in der Pflege eine Revolution anzetteln“, damit der Engpass, den es jetzt schon gibt, nicht größer, sondern beseitigt werden könne.

Sonntag, 26. September, 20.30 Uhr: Wahlergebnisse aus Kempten gibt es hier

Aufgrund eines technischen Defekts sind die Ergebnisse der Stadt Kempten nicht auf der Übersichtsseite für den Wahlkreis Oberallgäu zu sehen. Das gab der Sprecher der Stadt Kempten, Andreas Weber, am Sonntagabend bekannt. Zwischenstände und Ergebnisse für Kempten können Sie immer aktuell auf allgaeuer-zeitung.de hier einsehen.

Sonntag, 26. September, 20.20 Uhr: Das sagt die aktuelle Hochrechnung der Forschungsgruppe Wahlen



Sonntag, 26. September, 20.10 Uhr: Erste Reaktionen aus dem Wahlkreis Oberallgäu





Pius Bandte, Grüne, Direktkandidat Wahlkreis Oberallgäu: "Ich bin zufrieden mit dem Ergebnis", sagt Pius Bandte, Direktkandidat von Bündnis 90/Die Grünen für den Wahlkreis Oberallgäu. Der 23-jährige Lindauer hat mit klar über 15 Prozent bei den Erststimmen (Stand bei Redaktionsschluss) ein deutlich besseres Ergebnis eingefahren als Erna Groll aus Kempten, die vor vier Jahren Grünen-Direktkandidaten war. Bandte vermutet, dass der Zuwachs an Stimmen für seine Partei und für ihn persönlich mit der landesweiten Stimmung zu tun hat. „Wir Grünen und das Thema Klimaschutz haben einfach mehr Zuspruch gefunden", sagt er. „Und wir konnten unsere Mitglieder mobilisieren, einen engagierten Wahlkampf zu machen."

Nachdem er selbst drei Monate „nonstop Wahlkampf gemacht" habe, sei er jetzt einerseits stolz. Andererseits schwingt am Wahlabend auch ein bisschen Enttäuschung mit: „Ich hätte mir ein etwas stärkeres Ergebnis für uns Grüne und den Klimaschutz gewünscht". An die 20 Prozent stellte er sich im Wahlkreis und deutschlandweit vor. Zumindest in seiner Heimatstadt Lindau scheint Bandte mit dem Erststimmenergebnis dieses Ziel erreicht zu haben.





Jubel bei der FDP in Kempten: Großen Jubel gibt es bei der Wahlparty der FDP in Kempten schon bei Bekanntgabe der ersten Hochrechnung: Wieder ein zweistelliges Ergebnis, das wertet der Oberallgäuer Kreisvorsitzende Michael Käser als großen Erfolg. Mit ihm feiern zahlreiche Mitglieder und Freunde der Partei, deutlich mehr als vor vier Jahren und auch deutlich mehr Jüngere. Der von Berlin in die Kemptener Fasshalle zugeschaltete FDP-Direktkandidat Stephan Thomae hebt in seiner ersten Analyse zur Wahl hervor, wie sich die Gewichte verschieben: Grüne und FDP seien nun gemeinsam so stark, wie Union oder SPD. Die Grünen lägen zwar deutlich vor der FDP. Weil es aber kein riesengroßer Abstand sei, könne man ungefähr auf Augenhöhe verhandeln.





Großen Jubel gibt es bei der Wahlparty der in schon bei Bekanntgabe der ersten : Wieder ein zweistelliges Ergebnis, das wertet der Oberallgäuer Kreisvorsitzende als großen Erfolg. Mit ihm feiern zahlreiche Mitglieder und Freunde der Partei, deutlich mehr als vor vier Jahren und auch deutlich mehr Jüngere. Der von in die Kemptener Fasshalle zugeschaltete FDP-Direktkandidat hebt in seiner ersten Analyse zur Wahl hervor, wie sich die Gewichte verschieben: Grüne und seien nun gemeinsam so stark, wie Union oder . lägen zwar deutlich vor der . Weil es aber kein riesengroßer Abstand sei, könne man ungefähr auf Augenhöhe verhandeln. Rainer Rothfuß, Direktkandidat der AfD im Oberallgäu : Bei seiner Wahlparty in einer gut gefüllten Pizzeria in Oberstaufen äußerte sich der AfD-Direktkandidat für den Wahlkreis Oberallgäu , Dr. Rainer Rothfuß, nicht unzufrieden mit den ersten Ergebnissen. Er und seine Parteifreunde stießen auch mit Sekt an. „Es sieht nicht schlecht für uns aus“, sagte der Lindauer. Die ganz großen Jubelstürme blieben bislang aber aus. Um seine persönlichen Chancen auf den Einzug in den Bundestag einzuschätzen, sei es noch zu früh.

AfD-Direktkandidat Dr. Rainer Rothfuß feiert mit seinen Unterstützern in Oberstaufen. Bild: Laura Wiedemann

Sonntag, 26. September, 19.55 Uhr: Weitere Reaktionen aus dem Wahlkreis Ostallgäu





Regina Leenders, SPD-Kandidatin im Wahlkreis Ostallgäu: „Auf keinen Fall enttäuscht" über ihr Abschneiden ist SPD-Direktkandidatin Regina Leenders. Sie habe nicht damit gerechnet, dass sie über den Listenplatz 34 in den Bundestag einziehen wird. „Ich wollte die SPD vor Ort unterstützen und ihr während des Wahlkampfs ein Gesicht geben." Dies sei der Grund für ihre Kandidatur gewesen. Sie habe aber auch für die Zweitstimme Wahlkampf gemacht, um somit auch die SPD auf Bundesebene unterstützen zu können. Dass dies gelungen sei, habe sie auch ihrem Team zu verdanken, auf das sie stolz sei.





Alexander Abt, ÖDP-Kandidat im Wahlkreis Ostallgäu: Direktkandidat Alexander Abt gibt zu, dass er schon ein wenig enttäuscht über das Ergebnis der ÖDP ist. „Ich hätte mir mehr erhofft", sagt der 50-Jährige der derzeit in Kroatien Urlaub macht. Schließlich sei das Thema Klimaschutz ja auch im Wahlkampf ein sehr wichtiges gewesen. Doch statt einer kleinen Partei wie die ÖDP hätten wohl viele dann doch die Grünen gewählt. Er selbst könne sich nicht viel vorwerfen. Er kritisiert jedoch, dass er, anders als viele seiner Konkurrenten, im Zuge des Wahlkampfs nur auf eine Podiumsdiskussion eingeladen worden sei. Das sei eben das Schicksal der kleinen Parteien.





Kai Fackler, FDP-Direktkandidat Ostallgäu: Die FDP hat im Ostallgäu einen guten Wahlkampf gemacht, sagt Direktkandidat Kai Fackler. Und mit Blick auf die CSU, die im Wahlkreis traditionell den Großteil der Stimmen erhalte, sei das der Trend, der sich um 19.30 Uhr abzeichnete, für die FDP gut. Es zeige, dass die FDP gebraucht werde. Im Ostallgäu – und mit Blick auf die Hochrechnungen auch auf Bundesebene. Dort werde es ohne die Freien Demokraten wohl keine Regierung geben, sagt Fackler. Eine große Koalition kann er sich nicht vorstellen, weil sich CDU/CSU und SPD zu weit von einander entfernt hätte. Also komme nur ein Ampel- oder ein Jamaika-Bündnis in Fragen. „Wir sind die Königsmacher. Man wird auf uns zukommen müssen."





Die hat im einen guten gemacht, sagt Direktkandidat . Und mit Blick auf die , die im traditionell den Großteil der Stimmen erhalte, sei das der Trend, der sich um 19.30 Uhr abzeichnete, für die gut. Es zeige, dass die gebraucht werde. Im – und mit Blick auf die auch auf Bundesebene. Dort werde es ohne die Freien Demokraten wohl keine Regierung geben, sagt . Eine große Koalition kann er sich nicht vorstellen, weil sich / und zu weit von einander entfernt hätte. Also komme nur ein Ampel- oder ein Jamaika-Bündnis in Fragen. „Wir sind die Königsmacher. Man wird auf uns zukommen müssen.“ Mariana Braunmiller , Direktkandidatin der Freien Wähler, blieb noch zurückhaltend mit einer Kommentierung des Wahltrends. Erst, wenn das Endergebnis für den Wahlkreis Ostallgäu feststehe, wolle sie sich dazu äußern. Nur so viel sagte sie: Dafür, dass die Freien Wähler bisher nicht im Bundestag vertreten waren, sei der Trend für die Partei im Ostallgäu am Sonntagabend gut gewesen.

Sonntag, 26. September, 19.45 Uhr: Der Wahltag im Allgäu in Bildern

Bilderstrecke

Bundestagswahl 2021 im Allgäu: Fotos vom Wahltag in der Region

Sonntag, 26. September, 19.25 Uhr: Auch Scholz beansprucht Kanzleramt

SPD-Kanzlerkandidat Olaf Scholz hat sich hocherfreut über das Abschneiden seiner Partei bei der Bundestagswahl geäußert. "Natürlich freue ich mich über das Wahlergebnis", sagte Scholz am Sonntagabend in Berlin. "Das ist ein großer Erfolg." Viele Wählerinnen und Wähler hätten deutlich gemacht, dass sie einen "Wechsel in der Regierung" wollten und dass der nächste Kanzler Olaf Scholz heißen solle.

"Dass wir jetzt die ersten Hochrechnungen haben, die zeigen, die SPD kriegt viel Unterstützung von den Bürgerinnen und Bürgern, das ist ein Auftrag, dafür zu sorgen, dass all das, was in dieser Wahl besprochen wurde und was wir vorgeschlagen haben, auch umgesetzt wird, und wir uns politisch dafür stark machen."

Sonntag, 26. September, 19.20 Uhr: Baerbock lobt "historisch bestes Ergebnis"

Grünen-Kanzlerkandidatin Annalena Baerbock hat das mutmaßliche Abschneiden ihrer Partei als das "historische beste Ergebnis" gelobt. Nach Hochrechnungen vom frühen Sonntagabend können die Grünen mit fast 15 Prozent der Stimmen rechnen. Das bislang beste Ergebnis bei einer Bundestagswahl erreichte die Ökopartei 2009 mit 10,7 Prozent.

"Wir sind erstmals angetreten, um als führende Kraft dieses Land zu gestalten", sagte Baerbock bei der Wahlparty ihrer Partei in Berlin. "Wir wollten mehr", räumte sie ein. Das habe nicht geklappt, auch aufgrund eigener Fehler - ihrer Fehler, wie sie präzisierte.

"Dieses Land braucht eine Klimaregierung", betonte Baerbock, die mit "Annalena"-Sprechchören empfangen wurde. "Dafür kämpfen wir jetzt weiter mit euch allen."

Co-Chef Robert Habeck umarmte Baerbock auf der Bühne und nannte sie "eine Kämpferin, ein Löwenherz".

Sonntag, 26. September, 19.11 Uhr: Vertreter der AfD als Wahlbeobachter anwesend

Zur Auszählung des Wahlbezirkes 0003 in der Mittelschule in Füssen war wie bereits am Vormittag angekündigt ein Vertreter der AfD-Ostallgäu anwesend. Der stellvertretende Vorsitzende des Kreisvorstandes Wladimir Salewski beobachtete die Auszählung der Wahlhelfer.

„Ich habe vollstes Vertrauen,“ erklärte er auf Nachfrage unserer Redaktion. Es sei „alles ok“ und es gebe nichts zu beanstanden. Zuvor hatten Vertreter der AfD und der Partei „die Basis“ sich in Füssen angekündigt, die Wahl beobachten zu wollen.

Die Wahlhelfer in der Mittelschule befinden sich derzeit noch in den Zählungen, haben aber einen Großteil der heute im Wahllokal abgegebenen Stimmen bereits ausgezählt.

Bei der Auszählung der Wahlzettel in ist auch ein AFD-Vertreter anwesend. Bild: Marina Kraut

Sonntag, 26. September, 19.05 Uhr: Enttäuschung bei der "Linke" im Allgäu

Große Enttäuschung bei Susanne Ferschl. Sie geht zwar davon aus, dass die Linke wieder im Bundestag ist und damit auch sie selbst. Aber nur um die 5 Prozent seien zu wenig, um mitzuregieren. Für ihre Wunschkonstellation Rot-Rot-Grün reiche es wohl nicht. Da nützt es auch nichts, dass sie im ersten ausgezählten Kaufbeurer Stimmkreis über 11 Prozent bekommen hat.

Sonntag, 26. September, 19.03 Uhr: Zitat: Laschet zum Anspruch der Union nach Bundestagswahl

"Eine Stimme für die Union ist eine Stimme gegen eine linksgeführte Bundesregierung. Deshalb werden wir alles daran setzen, eine Bundesregierung unter Führung der Union zu bilden."

Sonntag, 26. September, 18.59 Uhr: Manuela Schwesig: Bin ganz stolz auf Olaf Scholz

Nach der Bundestagswahl hat die Ministerpräsidentin von Mecklenburg-Vorpommern, Manuela Schwesig, dem Kanzlerkandidaten ihrer Partei, Olaf Scholz, einen starken Wahlkampf bescheinigt. "Die SPD auch im Bund, in ganz Deutschland hat stark zugelegt. Sie selber wissen besser als ich, wie die SPD oft schon totgeredet wurde in Deutschland", sagte Schwesig am Sonntagabend im ZDF. "Und ich bin ganz stolz auf Olaf Scholz." Er habe einen "starken Wahlkampf" gemacht. "Jetzt müssen wir natürlich die Ergebnisse abwarten, und ich bin zuversichtlich, dass am Ende die SPD auch im Bund die Nase vorn haben kann." Schwesig lobte zugleich die Geschlossenheit der SPD im Wahlkampf. Das Votum bezeichnete sie auch als Vertrauensvorschuss für Scholz.

Sonntag, 26. September, 18.45 Uhr: Deutschland vor einer langen Wahlnacht

Hochspannung bei der Bundestagswahl: Union und SPD liefern sich Prognosen zufolge ein Kopf-an-Kopf-Rennen. Die CDU/CSU stürzt nach 16 Jahren Regierungszeit von Kanzlerin Angela Merkel mit Armin Laschet auf ein Rekordtief, liegt aber trotzdem fast gleichauf mit der SPD. Die legt mit Kanzlerkandidat Olaf Scholz deutlich zu. Die Grünen erobern den dritten Platz vor FDP, AfD und Linken. Deutschland steht nun vor einer schwierigen Regierungsbildung.

Sonntag, 26. September, 18.39 Uhr: Blume: Zahlen für CSU "nicht zufriedenstellend"

In der CSU löst das mutmaßlich schlechteste Abschneiden der Partei bei Bundestagswahlen seit mehreren Jahrzehnten Enttäuschung aus. "Was das CSU-Ergebnis betrifft, so sind das natürlich Zahlen, die können in absoluter Höhe nicht zufriedenstellen", sagte CSU-Generalsekretär Markus Blume im Bayerischen Fernsehen.

Nach der Prognose des Senders lag die CSU bei 33 Prozent - schlechter abgeschnitten hatte die Partei lediglich bei der allerersten Bundestagswahl 1949. Blume betonte jedoch, dass manche Umfrage im Vorfeld nun "eines Besseren belehrt" worden sei. Ein Linksrutsch in Deutschland habe "in diesem Ausmaß" nicht stattgefunden.

Sonntag, 26. September, 18.34 Uhr: So reagiert die CSU in Kempten

Verhaltene Stimmung bei der CSU in Kempten. Die Anwesenden verfolgen auf großen Leinwänden gebannt die Hochrechnungen. „Ich hoffe nach wie vor auf ein Wimpernschlagfinale, bei dem am Ende die Union vorne ist“, sagt Noch-Entwicklungsminister Dr. Gerd Müller. Er hoffe auf ein Bündnis mit FDP und Grünen.

Sonntag, 26. September, 18.30 Uhr: Verhaltende Freude bei der SPD in Kaufbeuren

Verhalten reagieren die Mitglieder der SPD in Kaufbeuren auf die erste Prognose zur Bundestagswahl 2021. Vorsitzende Catrin Riedl und Stadtrat Martin Valdés-Stauber hatten gehofft, dass die SPD klar vor der Union liegt. Allerdings sei es ja nur eine Prognose, die tatsächlichen Ergebnisse könnten sich noch zugunsten der Sozialdemokraten verschieben. Die vorbereiteten Dankeschilder blieben jedoch ebenso wie der Sekt zunächst auf dem Boden, beziehungsweise im Schrank.

Bei der SPD in Kaufbeuren verfolgte man am Sonntagabend gespannt die erste Prognose. Bild: Renate Meier

Sonntag, 26. September, 18.25 Uhr: Generalsekretär Klingbeil sieht Regierungsauftrag bei SPD

Nach der Bundestagswahl sieht SPD-Generalsekretär Lars Klingbeil den Auftrag zur Regierungsbildung bei den Sozialdemokraten. "Wir wussten immer, dass es ein enges Rennen wird. Wir wussten, das wird ein knapper Wahlkampf", sagte Klingbeil am Sonntagabend im ZDF. "Aber ganz klar: Die SPD hat den Regierungsauftrag. Wir wollen, dass Olaf Scholz Kanzler wird." Klingbeil sprach von einem "Wahnsinnserfolg" für die SPD, er sei überglücklich.

CDU-Generalsekretär Paul Ziemiak sieht die Union in einem Kopf-an-Kopf Rennen mit der SPD. "Das wird ein langer Wahlabend sein, und jetzt kann man noch nicht sagen, wer am Ende die Nase vorn haben wird", sagte Ziemiak am Sonntagabend kurz nach Schließung der Wahllokale in der ARD. Nach den Zahlen der 18.00-Uhr-Prognosen zum Wahlausgang gebe es die Möglichkeit einer "Zukunftskoalition" aus Union, Grünen und FDP. Für die Union bedeute das Ergebnis "bittere Verluste". "Daran darf man auch nichts schönreden." Das müsse man aufarbeiten.

Sonntag, 26. September, 18.15 Uhr: Die 18-Uhr-Prognose des ZDF in unserer Grafik

Sonntag, 26. September, 18.12 Uhr: Prognose: SPD siegt klar bei Landtagswahl in Mecklenburg-Vorpommern

Die SPD von Ministerpräsidentin Manuela Schwesig hat die Landtagswahl in Mecklenburg-Vorpommern klar gewonnen. Laut einer ZDF-Prognose erzielten die Sozialdemokraten am Sonntag zudem einen deutlichen Zuwachs im Vergleich zur vorherigen Landtagswahl 2016 und haben nun mehrere Möglichkeiten zur Regierungsbildung. Der bisherige Koalitionspartner CDU erlitt dagegen erneut Stimmenverluste und steht vor dem schlechtesten Ergebnis im Nordosten seit der Wiedervereinigung.

Der Prognose (18 Uhr) zufolge kommt die SPD auf 39,0 Prozent. Sie legt damit gegenüber der Wahl von 2016 kräftig zu, damals entschied sie die Abstimmung mit 30,6 Prozent für sich.

Die CDU mit ihrem Landesvorsitzenden Michael Sack als Spitzenkandidat erhielt laut Prognose 14,0 Prozent der Stimmen - 2019 stand sie noch bei 19,0 Prozent. Die Partei bleibt damit erneut hinter der AfD zurück, die laut Prognose auf 17,0 Prozent kommt. Auch sie büßt damit gegenüber der Wahl von 2016 ein. Damals kam sie auf 20,8 Prozent.

Für die Linke wurden 10,0 Prozent prognostiziert. Damit konnte sie den seit 2011 anhaltenden Abwärtstrend nicht stoppen und fährt voraussichtlich ihr bislang schlechtestes Wahlergebnis ein.

Für die Grünen prognostiziert das ZDF 6,5 Prozent, für die FDP 6,0 Prozent. Beide Parteien waren zuletzt nicht im Landtag vertreten.

Sonntag, 26. September, 18.12 Uhr: Grüne könnten Berlin erobern

Bei der Abgeordnetenhauswahl in Berlin zeichnet sich ein Kopf-an-Kopf-Rennen zwischen SPD und Grünen ab. Die Grünen lagen am Sonntag in einer RBB-Prognose knapp vor der SPD, wie der Sender nach Schließung der Wahllokale um 18.00 Uhr berichtete.

Sonntag, 26. September, 18.10 Uhr: Prognose: Deutliche Verluste für die CSU in Bayern

Die CSU muss bei der Bundestagswahl in Bayern einer ersten Prognose zufolge deutliche Verluste hinnehmen. Nach ersten Infratest-dimap-Zahlen des Bayerischen Rundfunks landen die Christsozialen unter Parteichef Markus Söder nur noch bei 33 Prozent - vor vier Jahren hatten sie 38,8 Prozent erreicht.

Sonntag, 26. September, 18 Uhr: ARD-Prognose: Union und SPD gleichauf

Nach einer ersten Prognose der ARD kommt die SPD bei der Bundestagswahl auf 25 Prozent der Stimmen, ebenso CDU/CSU. Die Grünen liegen bei 15 Prozent, die FDP und die AfD jeweils bei 11 Prozent und die Linkspartei bei 5 Prozent.

Die Prognose im ZDF sieht die SPD bei 26 Prozent, die Union bei 24 Prozent, Grüne bei 14,5, FDP bei 12 und AfD bei 10 sowie die Linke bei 5 Prozent.

Sonntag, 26. September, 17.55 Uhr: Reportage: So lief der Wahlsonntag in Kempten

Die Zahl der Unentschlossenen ist laut Demoskopen hoch wie nie zuvor. Den ganzen Sonntag über hörten sich unserer Redaktuere in Kempten um, wie lange schon ihr Kreuz auf dem Stimmzettel feststeht. Ihre Antworten hier.

Sonntag, 26. September, 17.45 Uhr: Chaos bei Wahl in Berlin

Bei den Wahlen in Berlin ist es am Sonntag vor zahlreichen Wahllokalen in der ganzen Stadt zu langen Warteschlangen gekommen. Wahlberechtigte mussten mitunter länger als eine Stunde bis zum Kreuz in der Wahlkabine anstehen. Der Bezirk Mitte meldete für das Wahllokal 100 zeitweise sogar Wartezeiten von mehr als zwei Stunden. Alles dazu erfahren Sie hier.

Sonntag, 26. September, 17.40 Uhr: Höhere Wahlbeteiligung im Wahlkreis Ostallgäu zeichnet sich ab

Im Wahlkreis Ostallgäu zeichnet sich eine höhere Wahlbeteiligung als bei der Bundestagswahl 2017 ab. Nach Angaben von Wahlleiter Klaus Kinkel lag die Wahlbeteiligung um 16.30 Uhr bei durchschnittlich 77,75 Prozent. Vor vier Jahren waren es im Endergebnis 77,39 Prozent. Kurz vor Schließung der Wahllokale ist Spannbreite jedoch groß: So gaben im Unterallgäuer Sontheim nach aktuellem Stand 86,19 Prozent der Wahlberechtigten ihre Stimme ab.

In Füssen im Ostallgäu waren es hingegen lediglich 68,26 Prozent. Der Wahlkreis Ostallgäu ( Wahlkreis 257) umfasst neben dem Landkreis Ostallgäu die kreisfreien Städte Kaufbeuren und Memmingen sowie Teile des Landkreises Unterallgäu.

Sonntag, 26. September, 17 Uhr: Hohe Wahlbeteiligung - im Unterallgäu wurden Stimmzettel knapp

Die spannendste Bundestagswahl seit 60 Jahren sorgt im Unterallgäu für eine hohe Wahlbeteiligung. Das zeichnet sich bereits am Nachmittag ab. "So einen Zustrom habe ich lange nicht mehr erlebt", sagt Mindelheims Wahlleiter Hans-Peter Schneider. In den Ortsteilen gingen sogar die Stimmzettel aus und mussten nachgeliefert werden. Dabei hatten in Mindelheim bereits rund 5.600 der über 10.000 Wahlberechtigen Briefwahl beantragt, ein neuer Rekord.

Sonntag, 26. September, 16.55 Uhr: Aiwanger twittert unzulässigerweise Prognose-Zahlen - CSU empört

Freie-Wähler-Chef Hubert Aiwanger ist wegen der kurzzeitigen Veröffentlichung von Wahlprognose-Zahlen in die Kritik geraten. In einem Tweet auf Aiwangers Profil, der wenig später wieder gelöscht wurde, wurden am Sonntag Zahlen aus einer Nachwahlbefragung der Forschungsgruppe Wahlen genannt - verbunden mit dem Aufruf, die "letzten Stimmen" nun den Freien Wählern zu geben.

CSU-Generalsekretär Markus Blume griff Aiwanger scharf an und forderte Konsequenzen. "Hubert Aiwanger verbreitet vor 18 Uhr Prognoseergebnisse und verbindet sie mit einem Wahlaufruf", schrieb Blume auf Twitter und fügte hinzu: "Ein unglaublicher Fall von Wahlmanipulation und Wählerbeeinflussung. Das ist zutiefst undemokratisch und muss Konsequenzen haben!"

Laut Bundeswahlgesetz ist es eine Ordnungswidrigkeit, vor Schließung der Wahllokale "Ergebnisse von Wählerbefragungen nach der Stimmabgabe über den Inhalt der Wahlentscheidung" zu veröffentlichen. Dies kann "mit einer Geldbuße bis zu fünfzigtausend Euro geahndet werden".

Sonntag, 26. September, 16.43 Uhr: Anspannung vor Auszählung in Füssen

Auszählung

Andreas Rösel

Rösel

Die Vorbereitungen zurder Briefwahlstimmen haben auch in Füssen begonnen. Die Anspannung ist hoch, vor allem im zuständigen Wahlamt um. Insgesamt haben 5.741 Wähler ihre Stimme vorab per Brief abgegeben – Rekord in der Stadt. Am vergangenen Dienstag waren es noch 5.661 eingegangene Briefwahlstimmen.. Damit hat mehr als die Hälfte der 10.669 Füssener Wahlberechtigten per Brief gewählt.hatte damit gerechnet, dass die Füssener Wähler noch die 6000er Marke knacken würden.

Obwohl diese Marke nicht erreicht wurde, bedeutet die große Zahl an Briefwählern einen erhöhten Aufwand für alle Wahlhelfer. Auszählen dürfen sie ab 18 Uhr.

Sonntag, 26. September, 16.20 Uhr: Beide Kreuze erkennbar: Laschet-Stimmabgabe sorgt für Diskussionen

Unionskanzlerkandidat Armin Laschet hat bei der Stimmabgabe zur Bundestagswahl den Stimmzettel so gefaltet, dass beim Einwerfen in die Urne seine Kreuze für die CDU zu sehen waren. Die Szene in Laschets Wahllokal in Aachen sorgte im Netz prompt für Diskussionen. Das sagt der Bundeswahlleiter dazu.

Sonntag, 26. September, 16.12 Uhr: Hohe Wahlbeteiligung auch im Westallgäu

Opfenbach

Westallgäu

Wahlbeteiligung

Briefwahl

Wahllokal

Alexander Fuhge

Wahlbeteiligung

Wahllokal

Sonntag, 26. September, 15.55 Uhr: Kaufbeuren: Viele haben Briefwahl beantragt und wählen trotzdem im Wahllokal

Inimzeichnet sich eine sehr hoheab. 900 der 1700 Wahlberechtigten haben bereits perihre Stimme abgegeben, im Laufe des Tages kamen rund 400 weitere insim Kultur- und Sportzentrum. „Das ist rekordverdächtig“, sagt Wahlleiter. Er rechnet damit, dass dienoch auf über 80 Prozent ansteigt. Denn: „Es gibt keine Stoßzeit. Die Leute kommen peu à peu. Es ist immer was los im.“

In Kaufbeuren hatten bis Freitagmittag laut Wahlsachbearbeiterin Nina Müller bereits über 13.200 Menschen Briefwahl beantragt. Das sind 40 Prozent der über 33.000 Wahlberechtigten. Nachzügler, die ihren Unterlagen am Wochenende noch im Bürgerbüro abgeholt hatten, gab es nicht mehr.

Auffällig ist laut Müller, dass es bis zum Nachmittag des Sonntags eine relativ hohe Zahl Wahlberechtigter gibt, die zwar Briefwahlunterlagen beantragt hatten, dann aber doch mit dem Wahlschein im Wahllokal ihre Stimmen abgaben. Das ist natürlich erlaubt, beschert der Kommune insgesamt allerdings auch Mehrarbeit. Wie sich dieses Verhalten konkret auf die Briefwahlquote auswirkt, wird sich erst am Sonntagabend zeigen.

Sonntag, 26. September, 15.21 Uhr: Corona: Bislang keine Probleme mit den Hygieneregeln in den Wahllokalen in Kaufbeuren und Umgebung bekannt

Die Corona-Pandemie drückt auch dieser Wahl ihren Stempel auf: Zugangsbeschränkungen angesichts des Andrangs in einigen Wahllokalen in Kaufbeuren und Umgebung, Maskenpflicht, Abstandsregeln und desinfizierte Kugelschreiber – einiges ist anders als bei der Bundestagswahl vor vier Jahren. Aber die Wahlberechtigten scheinen die Regeln zu akzeptieren, viele bringen aus hygienischen Erwägungen sogar ihre eigenen Stifte mit. „Null Probleme“, berichtet Wahlvorstand Mathias Zülke in der Gustav-Leutelt-Schule in Kaufbeuren-Neugablonz.

Die 3G-Regel – also genesen, geimpft oder getestet – spielt in den Wahllokalen keine Rolle. Der Rest erfordere ein bisschen Disziplin, sagt ein Wahlhelfer in der nahen Adalbert-Stifter-Schule. Dort lobt ein 98-jähriger Mann die Ehrenamtlichen, die ihren Sonntag für das sogenannte Erfrischungsgeld opfern. „Ich finde das gut“, sagt der Senior. „das ist ja nicht zuviel verlangt, ein paar Regeln einzuhalten.“ Er jedenfalls habe keine Angst, ins Wahllokal zu gehen.

Entspannt geht es angesichts der Vorschriften auch in Kleinkemnat und Irsee bei Kaufbeuren zu. Zwei Plastikbecher stehen bereit: einer für die gebrauchten Stifte, einer für die gesäuberten. Mehrarbeit ergibt sich für die Helfer vor allem dadurch, dass die Kugelschreiber nach Gebrauch mit einem Tusch desinfiziert werden müssen, bevor sie der nächste Wähler benutzen kann.

Sonntag, 26. September, 15.10 Uhr: Hoher Anteil an Briefwählern in Memmingen

Memmingen

Bundestagswahl

Dino Deriu

Wahllokal

Memmingen

Deriu

Auszählung

Wahlbeteiligung

Memmingen

Deriu

Wahlbezirk

Wahlbeteiligung

Deriu

Wahlbezirk

Sonntag, 26. September, 14.58 Uhr: Oberallgäu: Hoher Anteil an Briefwahl

Inist diebislang weitgehend reibungslos verlaufen, teil Wahlleiterauf Anfrage mit. Es habe lediglich ein paar Anrufe von Wählerinnen und Wählern gegeben, die nicht mehr wussten, wo denn genau sich ihrbefindet. Aber auch inzeichnet sich ein hoher Briefwahlanteil ab. Lautwurden, Stand Freitag 18 Uhr, insgesamt 11.758 Briefwahlunterlagen angefordert. Bei der Wahl vor vier Jahren waren es lediglich 7.000 Briefwähler. Wie viele es am Ende tatsächlich sein werden, lasse sich erst nach dersagen. Eine Gesamtübersicht über dieinund seinen Ortsteilen gibt es lautzwar nicht. Beispielhaft wurde jedoch der2 am Bernhard-Strigel-Gymnasium herangezogen. Und da waren es, Stand 13.30 Uhr, 355 Wähler, die bis dato vor Ort abgestimmt haben, was einevon etwa 35 Prozent entspreche. Hinzu kommen lautaber noch die 647 Briefwähler. Insgesamt sind in diesem1682 Bürger stimmberechtigt.

Nur wenig Andrang herrscht am Sonntag in den Wahllokalen im Oberallgäu. Ein Grund könnte sein, dass viele Menschen aus der Region bereits ihre Stimmen per Briefwahl abgegeben haben. So rechneten beispielsweise die Verantwortlichen in der Hörnergruppe damit, dass rund 3500 der 5813 Wahlberechtigten ihre Stimme per Brief abgeben und kein Wahllokal aufsuchen. Das entspricht 60 Prozent und bedeutet, dass mehr Menschen zuhause abstimmen als in einem Wahllokal.

Davon geht auch die Stadt Immenstadt aus, wo sich schon bis Mitte September 4425 der 10.352 Wahlberechtigten für Briefwahl entschieden hatten. So viele wie noch nie. Weil aber auch am Vormittag kontinuierlich Bürger die Wahllokale aufsuchten, rechnet Immenstadts Wahlleiterin Petra Sichler mit einer Wahlbeteiligung von 70 Prozent oder mehr. In Oberstdorf waren zwölf Tage vor dem eigentlichen Wahltermin bereits 3.900 Anträge auf Briefwahl eingegangen. 7132 Wahlberechtigte gibt es dort.

Insgesamt sind knapp 120.000 Oberallgäuer aufgerufen, am Sonntag, 26. September, über die Zusammensetzung des neuen Bundestags und somit auch indirekt über die neue Kanzlerin oder den neuen Kanzler zu entscheiden. Das teilt das Landratsamt Lindau mit, das die Abstimmung im Wahlkreis 256 leitet.

Sonntag, 26. September, 14.45 Uhr: Fast 7000 Briefwähler in Marktoberdorf - neuer Rekord

Stand heute Morgen, also endgültiger Stand, waren es laut Carolin Beylschmidt von der Stadt Marktoberdorf, 6771 Briefwähler in Marktoberdorf. Das ist ein neuer Rekord. Selbst bei der Kommunalwahl vor einem Jahr waren es nicht ganz so viele. Und bei der Bundestagswahl 2017 waren es 3860 Briefwähler. Damit hat wirklich mehr als die Hälfte der 13.500 Wahlberechtigten in Marktoberdorf die Stimme per Briefwahl abgegeben.

Ansonsten gibt es aus Marktoberdorf nichts Kurioses von der aktuellen Wahl zu berichten. "Es läuft alles gut, und es ist alles ruhig", sagt Carolin Beylschmidt. "Wenn wir im Rathaus nichts von den Wahllokalen hören, ist alles in Ordnung." Erst im Laufe des Nachmittags würde ansonsten vom Rathaus aus nachgefragt, "ob es irgendwo in einem Wahllokal einen besonderen Run auf die Urnen gibt".

Sonntag, 26. September, 14.30 Uhr: Wahllokale in Buchloe nicht ganz so voll, in Kaufbeuren großer Andrang

In Buchloe steht am Sonntag schon fest: Rund 49 Prozent aller Wähler haben schon per Brief gewählt. „Die Beteiligung ist so hoch, wie noch nie“, erklärt VG-Geschäftsstellenleiter Markus Salger. In den Umlandgemeinden der Verwaltungsgemeinschaft ist bis zum Mittag ebenfalls eine hohe Wahlbeteiligung – per Post und real: Auch dort gebe es rund 50 Prozent Briefwähler. Von den übrigen haben bis Mittag in Lamerdingen weitere 60 Prozent gewählt, berichtet Bürgermeister Manuel Fischer.

Die Wahl verläuft in der Verwaltungsgemeinschaft ausgesprochen ruhig: Es gebe keinerlei berichtenswerte Vorfälle – außer einem von einer Splitterpartei überklebten Hinweisschild zu Wahlkabine oder einem kaputten und bemalten Plakat der AfD.

Die Cafés in Buchloe sind voll, die Wahllokale leer. So scheint es zumindest. Doch nach Angaben der Wahlhelfer gibt es zwar nur einen leichten, aber dafür steten Strom von Bürgern in den Wahllokalen.

Anders sieht es in Kaufbeuren aus: Dort gibt es Warteschlangen vor einigen Wahllokalen, wie hier in der Sophie-La-Roche-Straße. Der Grund: ein unerwartet großer Andrang und die Hygienevorschriften, die nur einen begrenzte Zahl Wahlberechtigter in den Räumen zulassen.

Sonntag, 26. September, 14.20 Uhr: In Bayern zeichnet sich höhere Wahlbeteiligung ab

Bei der Bundestagswahl zeichnet sich in diesem Jahr in Bayerns größten Städten eine höhere Wahlbeteiligung ab. In der Landeshauptstadt München hatten bis 11 Uhr am Sonntagvormittag schon knapp 60 Prozent der Wähler und Wählerinnen ihre Stimme abgegeben. Dort ist der Anteil der Briefwähler besonders hoch. Ein ähnlicher Wert war bei der letzten Bundestagswahl im Jahr 2017 erst gegen 14 Uhr erreicht worden.

Ähnlich sah es auch in Würzburg aus. Das Wahlamt der Stadt meldete bis 10 Uhr etwa 9 Prozent Beteiligung in den Wahllokalen - zusätzlich zu 54 Prozent Briefwählern. Damit lag die Beteiligung nach Angaben eines Sprechers dort insgesamt am Vormittag schon deutlich über 60 Prozent.

In Augsburg waren es bei den Vor-Ort-Wählern 10,3 Prozent - und damit etwas weniger als 2017. Damals lag die Beteiligung um 10 Uhr bei 11,3 Prozent. Allerdings ist auch in Augsburg der Anteil der - zunächst noch nicht eingerechneten - Briefwähler sehr hoch. 79 000 der 187.000 Wahlberechtigten hätten dort die Briefwahl beantragt. Auch in den Allgäuer Wahllokalen zeichnet sich eine höhrere Wahlbeteiligung ab.

Sonntag, 26. September, 13.55 Uhr: Hohe Wahlbeteiligung und Kempten erwartet

Bereits bis zum Mittag haben in Kempten 65 Prozent der Wahlberechtigten ihre Stimme abgegeben, sagt der örtliche Wahlleiter Konrad Pfister. 40 Prozent nutzten vorab die Briefwahl, weitere 25 Prozent gingen vormittags in ihr Wahllokal. „Ich gehe davon aus, dass dieses Mal insgesamt mehr wählen als bei der letzten Bundestagswahl“, schätzt Pfister. Bei der Bundestagswahl 2017 lag die Wahlbeteiligung in Kempten ihm zufolge um die 70 Prozent.

Sonntag, 26. September, 13.55 Uhr: Spitzenpolitiker geben Stimmen ab

Olaf Scholz appellierte nach seiner Stimmabgabe in Potsdam noch einmal an die Bürger, für ein starkes Ergebnis der SPD zur Wahl zu gehen. "Damit die Bürgerinnen und Bürger mir den Auftrag geben, der nächste Kanzler der Bundesrepublik Deutschland zu werden", sagte er. Scholz bewirbt sich im Wahlkreis Potsdam um ein Direktmandat. Dort tritt auch die Grünen-Kanzlerkandidatin Annalena Baerbock als Direktkandidatin an. Sie wollte mittags ihre Stimme abgeben.

Unionskanzlerkandidat Armin Laschet (CDU) wählte an seinem Wohnort in Aachen. Der nordrhein-westfälische Ministerpräsident sagte, die Bundestagswahl entscheide über die Richtung Deutschlands in den nächsten Jahren. "Und deshalb kommt es auf jede Stimme an." CSU-Chef Markus Söder sagte in seinem Wahllokal in Nürnberg, er sei angesichts des Wahlausgangs nicht nervös, aber etwas angespannt. "Es gibt schönere Tage."

Sonntag, 26. September, 13.50 Uhr: Wahlzettel vertauscht - Probleme in einigen Berliner Wahllokalen

Wegen vertauschter Wahlzettel ist es am Sonntag in einigen Berliner Wahllokalen zu Verzögerungen und ungültigen Stimmabgaben gekommen. Betroffen waren Stimmzettel aus den Bezirken Friedrichshain/Kreuzberg und Charlottenburg/Wilmersdorf. In den Wahllokalen 404, 407 und 408 in der Spartacus Grundschule in Friedrichshain lagen nach Angaben aus dem Wahllokal für die Abgeordnetenhauswahl nur Stimmzettel aus Charlottenburg/Wilmersdorf vor.

Bis die richtigen Stimmzettel nachgeliefert wurden, mussten die Wahllokale zeitweise geschlossen werden. Auch anschließend ging es nur mit Verzögerungen weiter. Zudem mussten einige Stimmabgaben auf falschen Stimmzetteln für ungültig erklärt werden.

Bei der Geschäftsstelle der Landeswahlleiterin war zunächst niemand für weitere Informationen zu erreichen.

Neben der Bundestagswahl lief in Berlin auch die Wahl zum Abgeordnetenhaus. Zudem wurde über zwölf Bezirksparlamente neu bestimmt. Außerdem konnten Wählerinnen und Wähler darüber abstimmen, ob große Wohnungskonzerne mit mehr als 3000 Wohnungen enteignet werden sollen.

Sonntag, 26. September, 13.35 Uhr: Wahlhelferinnen in Füssen sind gut vorbereitet

Vier Frauen helfen seit heute Morgen in einem von zehn Wahllokalen in Füssen. Wahlvorsitzende Susanne Wengert hat sich für ihr Debüt gut vorbereitet: Ein Berg an Unterlagen hilft ihr, sich bei Problemen richtig zu verhalten. „Die Beschilderung der Hygieneregeln an der Tür? Jawohl, das haben wir gemacht.“ Wengert arbeitet eine Checkliste ab, um auch keine der Vorgaben zu vergessen.

In ihrem zuständigen Wahllokal des Wahlbezirkes 3 an der Anton-Sturm Mittelschule ging es den Vormittag über recht ruhig zu. Von 454 Personen, die im Wahllokal am Sonntag wählen dürfen, waren bereits Mittags über 100 zur Stimmenabgabe vor Ort. 591 Personen hatten bereits vorab per Briefwahl gewählt.

Auch sonst berichtet der verantwortliche der Stadt, Andreas Rösl, von keinerlei Problemen in den Wahllokalen. Zur Auszählung haben sich Vertreter der Parteien „die Basis“ und der AfD als Wahlbeobachter angemeldet. Sie möchten den Vorgang beobachten.

Sonntag, 26. September, 13.30 Uhr: Wahlhelfer in Kaufbeuren-Neugablonz bekommen Spekulatius und Lebkuchen

In einem Wahllokal der Gustav-Leutelt-Schule in Kaufbeuren-Neugablonz sind die Wahlhelfer mit Spekulatius und Lebkuchen versorgt worden. Nach Angaben des Wahlvorstands erschien am Vormittag ein älterer Herr, der vor seiner Stimmabgabe das süße Mitbringsel verteilte. Weihnachtliche Stimmung kam allerdings nicht auf, da die Wahlhelfer angesichts der hohen Beteiligung auch in Neugablonz gut beschäftigt sind. Vor den zwei Wahllokalen in der Gustav-Leutelt-Schule hatten sich einige Wahlberechtigte bereits vor der offiziellen Eröffnung eingefunden. „Da mussten wir dann noch um etwas Geduld bitten“, so Wahlvorstand Mathias Zülke.

Sonntag, 26. September, 13 Uhr: In Weiler-Simmerberg zeichnet sich hohe Wahlbeteiligung ab

In der Marktgemeinde Weiler-Simmerberg zeichnet sich laut Wahlleiter Patrick Walzer eine eher hohe Wahlbeteiligung ab. Bereits 50 Prozent der Wahlberechtigten hatten per Brief ihre Stimme abgegeben. Am Wahltag selbst gingen schon am Vormittag in den Wahllokalen zwischen zehn und 20 Prozent der Wählerinnen und Wähler zur Urne. Um die Mittagszeit geht der Wahlleiter der Marktgemeinde davon aus, dass schon bald die Wahlbeteiligung der Bundestagswahl 2017 erreicht wird (76,7 Prozent). Laut Walzer halten sich die wählenden Bürgerinnen und Bürger anstandslos und diszipliniert an die Corona-Vorgaben. „Sie tragen Maske und nutzen die bereitgestellten desinfizierten Kugelschreiber. Einige bringen sogar eigene Stifte mit.“

Sonntag, 26. September, 13 Uhr: Wahllokale in Lindenberg füllen sich

In den Wahllokalen der Stadt Lindenberg hat der Wahltag beschaulich begonnen. Nach Öffnung der Lokale in der Grundschule um 8 Uhr sind laut Wahlleiterin Maria Lechermann zunächst nur wenige Wahlberechtigte gekommen, erst gegen 10 Uhr fanden mehr Menschen den Weg zur Urne. Um die Mittagszeit füllte sich die Schule deutlich. „Es ist jetzt richtig was los“, sagt Lechermann. Der Andrang lasse aktuell aber keine Schlussfolgerung auf die Wahlbeteiligung zu. Per Brief haben fast die Hälfte der Lindenberger Stimmberechtigten an der Bundestagswahl teilgenommen. Die Wahlbeteiligung bei der Bundestagswahl 2017 lag in Lindenberg bei 75,2.

Sonntag, 26. September, 12.55 Uhr: In Memmingen nimmt die Bundestagswahl langsam Fahrt auf

In Memmingen nimmt die Bundestagswahl langsam Fahrt auf. Im Wahllokal in der Stadthalle haben bis kurz vor 12 Uhr gut 100 Wähler bereits ihr Kreuzchen gemacht. Das sind laut Silvia Wolf (auf dem Bild links) und Matthias Fähndrich (rechts) vom Wahlvorstandsteam etwa 24 Prozent der Stimmberechtigten, die nicht schon zuvor per Briefwahl abgestimmt haben. Rechnet man die Briefwähler hinzu, liegt die Wahlbeteiligung derzeit bei etwa 56 Prozent. „Es war eigentlich immer durchgehend jemand da“, sagt Wahlvorstand Fähndrich. Angesichts der hohe Zahl der Briefwähler, hätte er bislang mit weniger Wählern gerechnet, die den direkten Urnengang wählen.

Sonntag, 26. September, 12.50 Uhr: Ostallgäuer CSU-Direktkandidat Stephan Stracke hat gewählt

Der Ostallgäuer CSU-Direktkandidat, Bundestagsabgeordneter Stephan Stracke, hat mit seiner Familie in Irsee bei Kaufbeuren seine Stimmen abgegeben. Ein aufreibender Wahlkampf sei vorbei, sagte er auf dem Weg zum Mittagessen. „Heute verbringe ich den Tag so entspannt wie möglich mit der Familie.“ Stracke verhehlt allerdings nicht, dass die Anspannung im Lauf des Tages wieder zunehmen werde. Am späten Nachmittag trifft sich die CSU in einem Lokal in der Kaufbeurer Altstadt, um die lokalen und bundesweiten Entwicklungen zu verfolgen und eine lange Wahlnacht einzuläuten. Stracke zeigt sich zuversichtlich. Er habe in den vergangenen Tagen viele Menschen getroffen, die einen möglichen Linksruck in Deutschland mit Sorge sehen.

Sonntag 26. September, 12.40 Uhr: Wähler in Kempten zum falschen Wahllokal geschickt

Zu Irritationen ist es am Vormittag in Kempten gekommen, weil etwa 500 Wahlberechtigte aus dem Kemptener Westen zum Wählen ins Pfarrheim St. Franziskus geschickt wurden. Doch das Wahllokal gibt es gar nicht. Das richtige Wahllokal ist das Jufa in Kempten. Der Grund für die Verwechslung ist wohl ein technischer Fehler der EDV. Die Stadt reagierte sofort und schickte fünf Mitarbeiter ans Pfarrheim, um die Wählerinnen und Wähler vor Ort aufzuklären. Zusammen mit der Feuerwehr richtete die Stadt auch einen Shuttle-Service ein, der die Wähler ins richtige Wahllokal brachte. Die Wählerinnen und Wähler vor Ort reagierten überwiegend verständnisvoll und zum Teil sogar humorvoll auf die Verwechslung.

Sonntag, 26. September, 12.05 Uhr: Ansturm auf Wahllokal in Irsee

Das hat Bürgermeister Andreas Lieb in den vergangenen 30 Jahren noch nicht erlebt. Im Ostallgäuer Irsee bei Kaufbeuren gibt es wegen des Ansturms und der Corona-Hygieneauflagen Zugangskontrollen im einzigen Wahllokal des Dorfes. Es darf immer nur eine bestimmte Zahl Bürger in den Wahlraum. „Die Stimmung ist prächtig“, sagt Lieb, „das Verständnis groß.“ Vor der örtlichen Grundschule, in deren Aula die Stimmabgabe möglich ist, sitzen die Irseer, unterhalten sich und warten geduldig. Wer möchte, kann sich an einer Tischtennisplatte im Pausenhof austoben. Mehr als 50 Prozent der Wahlberechtigten Irseer hatten zuvor Briefwahl beantragt.

Sonntag, 26. September, 11.30 Uhr: Söder hat gewählt - und rechnet mit knappem Ergebnis

CSU-Chef Markus Söder hat am Sonntag an der Seite seiner Ehefrau Karin Baumüller–Söder seine Stimme für die Bundestagswahl abgegeben. Er sei angesichts des Wahlausgangs nicht nervös, aber etwas angespannt, sagte der bayerische Ministerpräsident im Wahllokal im Nürnberger Stadtteil Mögeldorf. "Es gibt schönere Tage", fügte er hinzu. "Es gibt keinen schwierigeren Tag als den Wahltag, weil man wartet und wartet und wartet und hofft, irgendein gutes Signal zu bekommen", betonte er.

Er werde die Geburtstagsfeier von Bayerns Innenminister Joachim Herrmann (CSU) besuchen und dann nach Berlin fahren, beschrieb er seinen Tagesablauf. "Ich hoffe, dass Armin Laschet den Regierungsauftrag bekommt", sagte Söder. Aber es werde sicher knapp und daher spannend.

Sonntag, 26. September, 11.20 Uhr: In Kaufbeuren zeichnet sich eine hohe Wahlbeteiligung ab

In Kaufbeuren zeichnet sich eine hohe Wahlbeteiligung ab. Im kleinsten Wahllokal der Stadt, in Kleinkemnat, haben nach dem Kirchgang bereits etliche Wahlberechtigte ihre Stimmen abgegeben. Etwa 50 Prozent der Erwachsenen Kemnater hatten sich bereits zuvor für die Briefwahl entschieden. Das Wahllokal zeichnet einige Besonderheiten aus. Es befindet sich nicht nur im kleinsten Wahlbezirk Kaufbeuren, sondern auch in einer Imkerschule. Zudem genießen die Besucher in dem Stadtteil auf dem Höhenzug westlich von Kaufbeuren auch die schönste Aussicht. Ob das allerdings zu einer noch höheren Wahlbeteiligung führt, ist laut Wahlvorstand Günter Pietsch ungewiss.

Sonntag, 26. September, 10.15 Uhr: In Marktoberdorf steht ein Wahlgewinner schon fest: die Briefwahl!

Bereits vor Öffnung der Wahllokale zur Bundestagswahl heute Morgen stand in der Ostallgäuer Kreisstadt Marktoberdorf eine Sache fest: Die Wahlbeteiligung in Marktoberdorf wird bei deutlich über 50 Prozent liegen. Denn schon jetzt hat ungefähr die Hälfte der Marktoberdorfer Wahlberechtigten ihre beiden Kreuzchen gesetzt: per Briefwahl.

Der Trend, der sich schon bei vergangenen Wahlen abgezeichnet hat, setzt sich fort. Die Möglichkeit, zu Hause am Küchen- oder Wohnzimmertisch in Ruhe abzustimmen, wird daher auch in Marktoberdorf immer beliebter.

Von 13.500 Wahlberechtigten hatten eine Woche der Wahl schon 6200 Frauen und Männer ihren Stimmzettel ausgefüllt. Bei der Wahl zum Bundestag vor vier Jahren waren es insgesamt nur 3860 Briefwähler, sagt Sebastian Thier vom städtischen Ordnungsamt in Marktoberdorf.

Sonntag, 26. September, 10.10 Uhr: Erstes Stimmungsbild aus dem Wahllokal in Egg an der Günz (Unterallgäu)

In Egg an der Günz „tröpfelt“ die Stimmabgabe zu Beginn zwar noch etwas vor sich hin, sagt Bürgermeister Wolfgang Walter. In der ersten Stunden hätten 31 Wähler in der Wahlkabine ihr Kreuzchen gemacht. Das sei für Egg aber dennoch recht ordentlich.

Sonntag, 26. September, 8.40 Uhr: Bundestagswahl beginnt - Wahllokale geöffnet

Bundestagswahl

Wahllokale

Zweitstimme

Bundestags

Bundestagswahl

Diehat begonnen. Rund 60 000haben am Sonntag um 8.00 Uhr geöffnet. Knapp 60,4 Millionen Bürger sind aufgerufen, bis 18.00 Uhr Erst- undabzugeben und so über die Zusammensetzung des neuenzu entscheiden. Etwa 2,8 Millionen Bürgerinnen und Bürger nehmen erstmals an einerteil. Insgesamt stellen sich 47 Parteien zur Wahl.

Es wird damit gerechnet, dass diesmal so viele Menschen wie nie zuvor ihre Stimme per Briefwahl abgeben werden. Nach Angaben der Bundeswahlleitung könnten es diesmal mindestens 40 Prozent sein. 2017 machten bereits 28,6 Prozent der Wahlberechtigten von der Briefwahl Gebrauch. Die Wahlbeteiligung lag vor vier Jahren bei 76,2 Prozent.

Parallel zur Bundestagswahl wird in Mecklenburg-Vorpommern auch ein neuer Landtag gewählt und im Land Berlin das Abgeordnetenhaus.

In den Meinungsumfragen zur Bundestagswahl lag die Union von Kanzlerkandidat Armin Laschet zuletzt leicht hinter der SPD mit Kanzlerkandidat Olaf Scholz. Die SPD kam dort auf 25 bis 26 Prozent, die Union auf 22 bis 25. Auf Platz drei lagen die Grünen mit 16 bis 17 Prozent. Es folgen FDP (10,5 bis 12 Prozent), AfD (10) und Linke (5 bis 6).

Meinungsumfragen sind allerdings nur Momentaufnahmen der politischen Stimmungslage und sagen nichts über das Wahlergebnis aus. Dies gilt bei dieser Wahl wegen der hohen Zahl noch unentschlossener Wählerinnen und Wähler umso mehr.

Bei der Bundestagswahl im Jahr 2017 waren CDU und CSU mit 32,9 Prozent stärkste Kraft geworden. Die SPD kam auf 20,5 Prozent, die AfD wurde mit 12,6 Prozent drittstärkste Kraft. Dahinter folgten FDP (10,7 Prozent), Linke (9,2) und Grüne mit 8,9 Prozent.

Sonntag, 26. September, 7.20 Uhr: Steinmeier ruft zur Teilnahme an Bundestagswahl auf

Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier hat alle wahlberechtigten Bürgerinnen und Bürger aufgerufen, bei der Bundestagswahl am Sonntag abzustimmen. "Jede Stimme zählt - Ihre Stimme zählt. Daher bitte ich Sie: Gehen Sie heute zur Wahl!", schrieb Steinmeier in einem Gastbeitrag für die "Bild am Sonntag". Demokratie lebe vom Einmischen und Mitmachen. "Wer mitmacht, wird gehört. Wer nicht wählt, lässt andere für sich entscheiden", so Steinmeier. Der Wahlsonntag sei ein wichtiger Tag für Deutschland und ein Fest für alle seine Bürgerinnen und Bürger. Deutschland stehe vor einem politischen Übergang, aber die Herausforderungen blieben, so das Staatsoberhaupt.

Am Sonntag sind ab 8.00 Uhr morgens die Wahllokale geöffnet. Knapp 60,4 Millionen Bürger sind aufgerufen, bis 18.00 Uhr Erst- und Zweitstimme abzugeben und so über die Zusammensetzung des neuen Bundestags zu entscheiden.

Samstag, 25. September, 19.35 Uhr: Deutschland wählt den Bundestag - Künftige Koalition offen

Morgen entscheiden die Wählerinnen und Wähler in Deutschland über die Zusammensetzung des neuen Bundestags und damit über die politischen Machtverhältnisse in den kommenden vier Jahren. Rund 60,4 Millionen Bürger sind zur Stimmabgabe aufgerufen. Laut Bundeswahlleitung könnten in diesem Jahr so viele Menschen vorab per Briefwahl abgestimmt haben wie seit Jahrzehnten nicht mehr - mindestens 40 Prozent. 2017 machten noch 28,6 Prozent der Wahlberechtigten davon Gebrauch.

Die Wahllokale sind am Sonntag von 8.00 bis 18.00 Uhr geöffnet. Unmittelbar danach werden Prognosen für das voraussichtliche Ergebnis veröffentlicht, wenig später erste Hochrechnungen.

Der neue Bundestag muss spätestens 30 Tage nach der Wahl zusammentreten. Die Entscheidung über die künftige Regierung wird aber erst in einigen Wochen oder gar Monaten fallen.

Die bislang amtierende Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) tritt nach knapp 16 Jahren als Regierungschefin nicht mehr an. Der Ausgang der Wahl gilt auch deshalb und angesichts eines guten Teils noch unentschlossener Wählerinnen und Wähler als absolut offen. Die SPD mit Kanzlerkandidat Olaf Scholz lag in Meinungsumfragen zuletzt leicht vor der Union mit Kanzlerkandidat Armin Laschet.

Demnach deutet vieles darauf hin, dass künftig ein Dreierbündnis regieren wird. Den jüngsten "Politbarometer"-Zahlen zufolge hätte als Zweier-Bündnis nur eine Koalition aus SPD und CDU/CSU eine knappe Mehrheit. Reichen würde es auch für eine Koalition aus SPD, Grünen und FDP (Ampel), aus Union, Grünen und FDP (Jamaika) sowie für Rot-Grün-Rot.

Samstag, 25. September, 17 Uhr: Greta Thunberg: "Wahl wird die Klimakrise nicht lösen"

Die schwedische Umweltaktivistin Greta Thunberg hat die Menschen aufgefordert, sich auch nach der Bundestagswahl für das Klima einzusetzen. "Diese Wahl wird die Klimakrise nicht lösen, egal wie das Ergebnis ausfallen wird", sagte die 18-jährige Initiatorin der weltweiten Bewegung Fridays for Future bei ihrem Besuch in Lützerath in Nordrhein-Westfalen am Samstag. "Die wird viel länger anhalten. Wir werden auch weiterhin mobilisieren müssen und auf die Straße gehen müssen."

Lützerath liegt direkt am Tagebau Garzweiler und soll für den Kohleabbau weichen. Gemeinsam mit der Umweltaktivistin Luisa Neubauer traf Thunberg am Samstag dort auf den Landwirt Eckardt Heukamp, der gegen seine Enteignung klagt. Vor dem Hof des Landwirts rammten sie ein Schild in den Boden mit der Aufschrift "Defend Lützerath, defend 1,5" ("Verteidigt Lützerath, verteidigt 1,5"). Fridays for Future verlangt Maßnahmen für die Begrenzung der Klimaerwärmung auf 1,5 Grad.

Lützerath sei ein symbolischer Ort, sagte Thunberg. "Auch wenn das ein Ort voller Traurigkeit ist, finde ich es sehr hoffnungsvoll und inspirierend, die Hingabe und das Engagement der hier lebenden Menschen zu sehen - die kämpfen, um diese Dörfer zu behalten und die gegen Klima- und Umweltzerstörung kämpfen. Das ist es, was mir Hoffnung gibt."

Der Ort Lützerath, in dem fast keine Menschen mehr leben, soll als nächstes für den Kohleabbau am Tagebau Garzweiler verschwinden. Bis Ende 2026 soll entschieden werden, ob die zur Stadt Erkelenz gehörenden Dörfer Keyenberg, Kuckum, Ober- und Unterwestrich und Berverath noch weichen müssen. Der Betrieb in den drei bestehenden Tagebauen im Rheinischen Revier soll nach und nach auslaufen und spätestens 2038 enden.

Samstag, 25. September, 13.30 Uhr: Merkel wirbt für Laschet: Nicht egal, wer regiert

Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) hat bei ihrem letzten Auftritt vor der Bundestagswahl noch einmal eindringlich für Unionskanzlerkandidat Armin Laschet geworben. "Es geht morgen darum, dass Deutschland stabil bleibt", sagte Merkel am Samstag bei einer Kundgebung mit Laschet in dessen Heimatstadt Aachen. "Es ist nicht egal, wer Deutschland regiert." Laschet habe als Ministerpräsident nicht nur Nordrhein-Westfalen erfolgreich geführt. Er habe auch viel für die Einigung Europas getan. Sein Handeln sei geprägt davon "Brücken zu bauen" und die Menschen mitzunehmen. Laschet habe in seinem ganzen politischen Leben gezeigt, dass er für Zusammenhalt und die CDU stehe, nicht nur theoretisch, "sondern mit Leidenschaft und Herz".

Samstag, 25. September, 10.20 Uhr: U-18-Wahlen in Füssen: Wie wählen junge Menschen im Allgäu?

Sie dürfen ihre Stimme nicht abgeben, weil sie zu jung sind. An der U18-Wahl oder der Juniorwahl können Jugendliche aber teilnehmen. Eine Reportage.

Samstag, 25. September, 8.10 Uhr: Wahlforscher: Nächster Bundestag könnte über 900 Abgeordnete zählen

Mit 709 Abgeordneten hat der Bundestag aktuell bereits ein XL-Format. Daraus könnte bei der Wahl an diesem Sonntag eine XXL-Größe werden. Mehr dazu lesen Sie hier.

Freitag, 24. September, 21.50 Uhr: Wir beantworten zehn kuriose Fragen rund um die Bundestagswahl

Am Sonntag ist Bundestagswahl. Doch was ist, wenn ich krank oder in Quarantäne bin? Was passiert, wenn ich mein Kreuz falsch setze? Darf man betrunken wählen? Antworten auf diese Fragen gibt es hier.

Freitag, 24. September, 19.15 Uhr: Söder sieht Union im Wahlkampfendspurt im Vorteil

CSU-Chef Markus Söder sieht die Union unmittelbar vor dem entscheidenden Wahlwochenende im Vorteil gegenüber der SPD. Seit dem CSU-Parteitag spüre er einen Ruck in Deutschland, sagte der bayerische Ministerpräsident am Freitag beim Wahlkampfabschluss der Union in München. SPD und Grüne würden langsam nervös und würden der Union einen unfairen Wahlkampf vorwerfen. "Am Schluss im Wahlkampf werden die Argumente dichter", sagte Söder.

Freitag, 24. September, 18 Uhr: Werden Wahlbeobachter bei der Auszählung eingesperrt?

Im Vorfeld der Bundestagswahl kursieren viele Behauptungen im Netz - etwa, dass Wahlbeobachterinnen während der Auszählung eingeschlossen werden. Stimmt das? Unser Faktencheck.

Freitag, 24. September, 15.15 Uhr: Deutschland und EU-Partner werfen Russland vor Wahl Cyberangriffe vor

Versucht Russland, gezielt Einfluss auf Wahlen in der EU zu nehmen? Die EU-Partner Deutschlands stellen sich kurz vor der Bundestagswahl hinter Vorwürfe der Bundesregierung. Angreifer würden auf Computersysteme und persönliche Konten zugreifen und Daten stehlen. Ziel der Aktivitäten sei es, die demokratischen Institutionen und Abläufe zu schädigen. Was bisher dazu bekannt ist.

Freitag, 24. September, 7.10 Uhr: Bundeswahlleiter erwartet mindestens 40 Prozent Briefwähler

Nicht nur im Allgäu zeichnet sich schon jetzt eine Rekord-Briefwahl ab. Bei der Bundestagswahl werden nach Einschätzung des Bundeswahlleiters mindestens 40 Prozent aller Wähler vorher per Brief abstimmen, womöglich mehr. Bei der vergangenen Wahl 2017 waren es im Bundesdurchschnitt 28,6 Prozent, ein Höchststand seit Einführung der Briefwahl 1957, wie Wahlleiter Georg Thiel den Zeitungen der Funke-Mediengruppe sagte. In diesem Jahr werde man "in jedem Fall über 40 Prozent kommen." Er rechnet sogar mit mehr: "Wir gehen von einer Verdopplung gegenüber der Bundestagswahl 2017 aus."

Maßgebliche Auswirkungen der Corona-Pandemie auf die Wahlbeteiligung insgesamt erwartet Thiel nicht. Bereits bei den zurückliegenden Landtagswahlen Mitte März in Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalz sowie Anfang Juni in Sachsen-Anhalt habe es "keine signifikanten Abweichungen bei der Wahlbeteiligung" gegeben.

Donnerstag, 23. September, 19.10 Uhr: "Pflegegipfel" mit Minister Klaus Holetschek: Ausbildung bleibt ein heißes Eisen

Bayerns Gesundheitsminister Klaus Holetschek (CSU) diskutierte mit Fachleuten in Kaufbeuren. Warum er die Pandemie auch als Chance sieht, lesen Sie hier.

Donnerstag, 23. September, 18.38 Uhr: Globaler Klimastreik vor der Wahl: In diesen Allgäuer Orten demonstrieren Fridays for Future

Fridays for Future rufen für diesen Freitag kurz vor der Bundestagswahl zu ihrem achten weltweiten Klimastreik auf. Auch im Allgäu finden mehrere Veranstaltungen statt - ein Überblick.

Donnerstag, 23. September, 16 Uhr: Trotz schlechter Prognosen: Aiwanger sieht Bundestagseinzug der Freien Wähler in "Griffweite"

Hubert Aiwanger (Freie Wähler) zeigt sich im Endspurt der Bundestagswahlen kämpferisch. Warum er trotz schlechter Umfragewerte an den Bundestagseinzug glaubt, lesen Sie hier.

Donnerstag, 23. September, 15.15 Uhr: Ins Wahllokal nur mit 3G-Nachweis und Maske?

Auch in den Wahllokalen im Allgäu gelten bei der Bundestagswahl am Sonntag Corona-Hygieneregeln. Doch müssen Wählerinnen und Wähler beim Gang an die Wahlurne einen negativen Test oder Impf-Nachweis vorzeigen? Und muss ich mit Maske zum Wählen gehen? Alle wichtigen Antworten hier im Überblick.

Donnerstag, 23. September, 8.55 Uhr: Wieviele Allgäuer dürfen eigentlich wählen?

Hundertausende Allgäuer sind am Sonntag dazu aufgerufen, ihre Kreuzchen bei der Bundestagswahl zu machen. Die Briefwahl stieß auch in der Region bereits auf sehr große Resonanz.

Wissenswerte Zahlen und Fakten zur Bundestagswahl aus Allgäuer Sicht haben wir hier zusammengefasst.

Mittwoch, 22. September, 18.15 Uhr: Wahlkreis Oberallgäu, Kempten, Lindau: So lief die letzte Podiumsdiskussion vor der Bundestagswahl

Kurz vor der Bundestagswahl wurde es noch einmal hochpolitisch in der Grund- und Mittelschule Dietmannsried. Denn das Jugendparlament der Marktgemeinde lud wie schon vor vergangenen Wahlen die Direktkandidatinnen und -kandidaten im Stimmkreis 256 Oberallgäu, Lindau und Kempten zur Diskussion ein. Wie sich die zehn Kandidatinnen und Kandidaten schlugen, lesen Sie hier.

Mittwoch, 22. September, 17.50 Uhr: Wahlkampf im Ostallgäu: Können Soziale Medien Wahlkampfauftritte ersetzen?

Können Soziale Medien zu Corona-Zeiten Wahlkampfauftritte ersetzen? Das Pro und Contra aus unserer Redaktion in Marktoberdorf lesen Sie hier.

Mittwoch, 22. September, 17.30 Uhr: Auch in und um Buchloe viele Wahlplakate beschädigt

Sie sorgen für Frust bei den Parteimitgliedern und reichlich Arbeit bei der Polizei, die vielen Fälle von beschädigten Wahlplakaten, die während des laufenden Bundestagswahlkampfs auch in und um Buchloe zu verzeichnen sind. Welche Partei besonders über Angriffe auf ihre Wahlplakate klagt, lesen Sie hier.

Dienstag, 21. September, 13.45 Uhr: So präsentieren sich die Ostallgäuer Kandidaten im Internet

Ein wichtiger Wahlkampf-Pfeiler für die Parteien und Kandidaten auch im Allgäu sind die sozialen Netzwerke. Doch wie sind die Bewerber im Wahlkreis Ostallgäu in Sachen Facebook, Twitter oder Instagram aufgestellt? Wir haben den Check gemacht.

Dienstag, 21. September, 13.10 Uhr: Briefwahl-Unterlagen noch heute zur Post bringen

Bei der Briefwahl zur Bundestagswahl 2021 zeichnet sich auch im Allgäu heuer ein neuer Rekord ab. Wer seinen ausgefüllten Unterlagen mit seiner Stimmabgabe noch nicht zur Post gebracht hat, sollte das am besten heute noch tun. Der Bundeswahlleiter empfiehlt eine Rücksendung spätestens am dritten Werktag vor der Wahl.

Doch selbst wenn Sie das nicht mehr schaffen: Es gibt noch immer Möglichkeiten, an der Wahl teilzunehmen. Welche erfahren Sie hier.

Dienstag, 21. September, 17.30 Uhr: "Für uns ist das keine Spaß-Wahl" - Westallgäuer Jugendliche haben bei der U18-Wahl gewählt

Digitalprobleme und vermüllte Natur zeigen Westallgäuer Jugendlichen, wie politisch ihr Leben ist. Bei der U18-Wahl gaben sie ihre Stimme ab. Die Ergebnisse.

Dienstag, 21. September, 8.50 Uhr: Steigende Mieten im Allgäu - das möchten die Direktkandidaten dagegen tun

Die Mieten in Kempten, dem Oberallgäu und dem Landkreis Lindau steigen heftig. Im Oberallgäu betrug die Steigerung bei der Kaltmiete innerhalb eines Jahres im Durchschnitt 15 Prozent. Weil Politiker oft davon sprechen, dass "Wohnen bezahlbar" blieben müsse, haben wir die Direktkandidatinnen und Direktkandidaten der Parteien im Wahlkreis 256 gefragt, was sie gegen steigende Mieten tun wollen. Die Antworten gibt es hier.

Montag, 20. September, 15 Uhr: Spahn und Holetschek in Memmingen: Innen Gesundheitsgipfel, draußen Demo

Am Sonntag besuchte Bundesgesundheitsminister Jens Spahn Memmingen. Er warb für das Impfen, ebenso sein bayerischer Amtskollege Klaus Holetschek. Auch Jugendliche sollen Corona-Tests bezahlen. Mehr lesen Sie hier.

Montag, 20. September, 14.55 Uhr: Briefwähler aufgepasst: Post braucht manchmal länger

Das Wahlamt Kempten warnt: Briefwähler, die ihre Unterlagen noch nicht angefordert haben, sollten sie ab Mittwoch lieber selbst abholen. Mehr Infos erhalten Sie hier.

Sonntag, 19. September, 11.30 Uhr: Spahn heute zu Besuch in Memmingen

Noch eine Woche bis zur Bundestagswahl: Bundesgesundheitsminister Jens Spahn besucht heute Memmingen. Gemeinsam mit dem bayerischen Gesundheitsminister Klaus Holetschek und MdB Stephan Stracke kommen die Politiker zu einem Gesundheitsgipfel zusammen, um über die Zukunft und die Probleme im Gesundheitswesen zu diskutieren. Die Veranstaltung ist nicht öffentlich. Wir berichten im Laufe des Sonntags über die Inhalte der Diskussionsrunde.

Dienstag, 7. September, 15.20 Uhr: Diese Spitzenpolitiker werden zu Wahlkampf-Auftritten im Allgäu erwartet





CDU : Laut Plan soll Bundesgesundheitsminister Jens Spahn am Sonntag, 19. September, nach Memmingen kommen.





Laut Plan soll Bundesgesundheitsminister am Sonntag, 19. September, nach kommen. SPD : Eine Diskussion mit dem Bundesvorsitzenden Norbert Walter-Borjans findet am Dienstag, 14. September, statt. Beginn ist um 19 Uhr in der Prälat-Götz-Straße 2 in Kempten . Wer teilnehmen möchte, kann sich unter anmeldung@martinholderied.de registrieren lassen. Bei der Veranstaltung gelten die 3G-Regeln.





Eine Diskussion mit dem Bundesvorsitzenden findet am Dienstag, 14. September, statt. Beginn ist um 19 Uhr in der 2 in . Wer teilnehmen möchte, kann sich unter anmeldung@martinholderied.de registrieren lassen. Bei der Veranstaltung gelten die 3G-Regeln. Grüne: Auch der Grünen-Bundeschef Robert Habeck tritt in Kempten auf. Er spricht am Donnerstag, 9. September, um 15.30 Uhr auf dem Hildegardplatz. Anmeldung unter thomas.kuehling@gruene-kempten.de.

Anton Hofreiter , Grünen-Fraktionschef im Bundestag , kommt am Donnerstag, 16. September, in den Magnuspark nach Füssen (ehemaliges Hanfwerke-Areal). Besucherinnen und Besucher können sich unter h.endhardt@t-online.de anmelden. Auch bei den beiden Grünen-Veranstaltungen gelten die Corona-Regeln .

Termin: Wann findet die Bundestagswahl 2021 statt?

Der Termin für die Bundestagswahl 2021 ist auf den 26. September 2021 festgesetzt.

Bundestagswahl 2021: Wie viele Parteien treten an?

Sieben zur Bundestagswahl 2021 eigentlich zugelassene Parteien werden bei der Abstimmung im September nicht dabei sein. Diese treten weder mit Landeslisten noch mit Wahlkreiskandidaten an, wie der Bundeswahlleiter am Donnerstag in Wiesbaden berichtete. Damit nehmen an der Wahl am 26. September 47 Parteien teil. Dazu gehören solche, die bereits im Bundestag oder in einem Landtag vertreten sind - wie etwa CDU, CSU, SPD, FDP, Linke, Grüne, AfD und Freie Wähler - sowie diverse Klein- oder Kleinstparteien.

Hat Corona einen Einfluss auf den Ablauf der Bundestagswahl 2021?

Noch ist nicht klar, ob die weltweite Corona-Pandemie im Herbst 2021 weitreichende Auswirkungen auf den Ablauf der Bundestagswahl hat. Absehbar ist jedoch bereits, dass der Anteil der Briefwähler nach den Erfahrungen der vergangenen Monate steigen dürfte (Lesen Sie dazu: Bundestagswahl 2021: Briefwahl beantragen - ab wann und wie?).

Bei den ersten Landtagswahlen 2021 gibt es jedoch bereits spürbare Corona-Auswirkungen: So wurde die Landtagswahl in Thüringen schon vom 25. April auf den 26. September, das Datum der Bundestagswahl, verschoben. Aktuell sei dort kein Wahlkampf möglich. Bei den Landtagswahlen in Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalz am 14. März war der Anteil der Briefwähler signifikant höher als in den Wahlen in den Vorjahren.

Wie viele Wahlkreise gibt es in Bayern? Und welche liegen im Allgäu?

In Bayern gibt es bei der Bundestagswahl 2021 insgesamt 46 Wahlkreise. Bayern umfasst die Stimmkreisgebiete 212 bis 257.

In unsere Region reichen:

Wahlkreis 255 Neu-Ulm - vom Landkreis Unterallgäu zählen dazu die Verwaltungsgemeinschaft Babenhausen ( Babenhausen , Egg a.d. Günz , Kettershausen , Kirchhaslach , Oberschönegg, Winterrieden) Verwaltungsgemeinschaft Boos ( Boos , Fellheim , Heimertingen , Niederrieden , Pleß) Verwaltungsgemeinschaft Erkheim ( Erkheim , Kammlach , Lauben, Westerheim ) Verwaltungsgemeinschaft Pfaffenhausen ( Breitenbrunn , Oberrieden, Pfaffenhausen , Salgen ) - übrige Gemeinden siehe Wahlkreis 257.





- vom zählen dazu die Wahlkreis 256 Oberallgäu mit Kreisfreie Stadt Kempten ( Allgäu ) Landkreis Lindau ( Bodensee ) Landkreis Oberallgäu .





mit Wahlkreis 257 Ostallgäu mit Kreisfreie Stadt Kaufbeuren Kreisfreie Stadt Memmingen Landkreis Ostallgäu vom Landkreis Unterallgäu die Gemeinden Bad Wörishofen , Buxheim , Ettringen , Markt Rettenbach , Markt Wald , Mindelheim , Sontheim , Tussenhausen und das gemeindefreie Gebiet Ungerhauser Wald, die Verwaltungsgemeinschaft Bad Grönenbach (Bad Grönenbach , Wolfertschwenden , Woringen ), die Verwaltungsgemeinschaft Dirlewang (Apfeltrach, Dirlewang , Stetten , Unteregg ), die Verwaltungsgemeinschaft Illerwinkel ( Kronburg , Lautrach , Legau ), die Verwaltungsgemeinschaft Kirchheim in Schwaben ( Eppishausen und Kirchheim i.Schw.), die Verwaltungsgemeinschaft Memmingerberg ( Benningen , Holzgünz , Lachen, Memmingerberg , Trunkelsberg , Ungerhausen ), die Verwaltungsgemeinschaft Ottobeuren (Böhen, Hawangen , Ottobeuren ), die Verwaltungsgemeinschaft Türkheim ( Amberg , Rammingen , Türkheim , Wiedergeltingen ) - übrige Gemeinden siehe Wahlkreis 255.

mit

Welche Wahlkreise in Baden-Württemberg betreffen Gemeinden im Allgäu?

Wahlkreis 292 Biberach mit den Gemeinden Aichstetten , Aitrach , Bad Wurzach , Kißlegg (übrige Gemeinden siehe Wahlkreis 294)

mit den Gemeinden , , , (übrige Gemeinden siehe 294) Wahlkreis 294 Ravensburg - unter anderem mit den Gemeinden Amtzell , Isny im Allgäu , Leutkirch im Allgäu , Wangen im Allgäu , Wolfegg (übrige Gemeinden siehe Wahlkreis 292).

Wer sind die Spitzenkandidaten der aktuell im Bundestag vertretenen Parteien in den Allgäuer Wahlkreisen?

Wahlkreis 257 Ostallgäu :

CSU : Stephan Stracke Grüne: Daniel Pflügl SPD : Regina Leenders AfD : Christian Sedlmeir FDP : Kai Fackler Die Linke : Susanne Ferschl (alle Direktkandidaten aus dem Ostallgäu hier im Überblick)





Wahlkreis 256 Oberallgäu :

CSU : Mechthilde Wittmann Grüne: Pius Bandte SPD : Martin Holderied

AfD : Dr. Rainer Rothfuß FDP : Stephan Thomae Die Linke : Engelbert Blessing (alle Direktkandidaten aus dem Oberallgäu hier im Überblick)



Wahlkreis 255 Neu-Ulm :

CSU : Alexander Engelhard Grüne: Ekin Deligöz SPD : Karl-Heinz Brunner AfD : - FDP : Anke Hillmann-Richter Die Linke : Xaver Merk



Das sind die bundesweiten Spitzenkandidaten der im Bundestag vertretenden Parteien:

CDU / CSU : Armin Laschet

/ : Grüne: Annalena Baerbock

SPD : Olaf Scholz

: AfD : Tino Chrupalla , Alice Weidel

: , FDP : Christian Lindner

: Linke: Janine Wissler , Dietmar Bartsch

