So wählen junge Allgäuer bei der Bundestagswahl

Welche Themen junge Menschen vor der Bundestagswahl beschäftigen, wen sie wählen und wie sie über die aktuelle Lage Deutschlands, Europas und der Welt denken: Darüber haben wir mit Schülern der Berufsschule 1 in Kempten gesprochen. Eine Schülerin und sechs Schüler haben sich bereit erklärt, mit uns zu sprechen. Nicht alle wollten, dass ihr Name genannt wird.

Welche Partei die jungen Leute wählen

Wen sie wählen: Moritz Schmälzle (19), Immenstadt: CSU oder FDP. Ihnen traut er zu, dass sie die aktuellen Probleme meistern können. Ein Schüler aus Kaufbeuren (18): Die Linke. Unter anderem, weil sie sich für Gleichberechtigung und Menschenrechte einsetze. Leo Ernst (23), Kempten: Freie Wähler. Ein Schüler aus dem Oberallgäu (29): Er wünscht sich Robert Habeck (Grüne) als Kanzler, „weil er am logischsten argumentiert und Fakten gut darlegt“. Als regierende Partei sollte es aber eher die CSU sein. Eine Schülerin aus Oy-Mittelberg (19): Erststimme SPD, Zweitstimme Die Linke - als Gegenpart zum Rechtsruck. Matthias Specht (25), Oberthingau: CSU oder Freie Wähler. Paul Stetinger (31), Kaufbeuren: BSW. Weil es sich dafür einsetze, dass der Ukrainekrieg diplomatisch beendet wird und dabei auch russische Interessen berücksichtigt werden, etwa dass die Nato nicht weiter Richtung Osten vordringt.

„... muss sich an die Regeln des Landes halten“

Asylpolitik: „Deutschland wäre nicht Deutschland, wenn wir Flüchtlingen nicht helfen würden und wenn wir keine multikulturelle Gesellschaft wären“, sagt der 18-jährige Kaufbeurer. Allerdings müsse der Staat dafür sorgen, dass solche Menschen auch integriert werden. Das sieht Moritz Schmälzle auch so. Ihm ist aber auch wichtig, dass sich der Staat nicht überfordert. Und: „Wer in Deutschland leben will, muss sich an die Regeln des Landes halten.“ Sein 29-jähriger Mitschüler aus dem Oberallgäu sagt: Die Grenzen innerhalb Europas sollten nicht geschlossen werden, weil die freie Reise ein wichtiger Teil des Bündnisses sei. Deutschland benötige außerdem Zuwanderung, weil die Gesellschaft immer älter werde. Migranten müsse es einfacher gemacht werden, hier eine Arbeit aufzunehmen. Paul Stetinger wünscht sich, dass Geflüchtete gerechter innerhalb der EU verteilt werden. Laut Statistischem Bundesamt wurden in Deutschland 2023 knapp 330.000 Erstanträge auf Asyl gestellt. Damit liegt das Land in der EU auf Platz eins.

Wieder ums Land kümmern, statt zu streiten

Erwartungen an die neue Bundesregierung: Statt andere Länder mit Geld zu unterstützen, muss erst mal in Deutschland für Gerechtigkeit gesorgt werden, sagt Paul Stetinger. Zum Beispiel müsse der Osten Deutschlands verstärkt weiter aufgebaut werden, damit er wieder attraktiv und die Abwanderung aufgehalten werde. Allein schon, dass im Osten für gleiche Arbeiten niedrigere Gehälter gezahlt werden als im Westen, sei ein Unding. Matthias Specht fordert von der neuen Bundesregierung, dass sie sich wieder ums Land kümmert statt sich miteinander zu streiten. Das habe in der Ampelkoalition kaum funktioniert, sagt Leo Ernst. Deshalb habe die AfD so starken Zuspruch erhalten.

„... dannn wird die AfD abrutschen“

Der Rechtsruck in Deutschland: Er macht ihr Sorgen, sagt die 19-jährige Schülerin: „Die AfD betreibt viel Populismus, sie gefährdet die Demokratie.“ Vielen Menschen sei offenbar egal, dass die Partei diskriminierende, rassistische und frauenfeindliche Ansichten habe. Zum Beispiel mit dem veralteten Familienbild von Vater, Mutter, Kind und einer Ehefrau, die zuhause bleibt. Leo Ernst sagt: „Wenn die neue Regierung es schafft, wieder zu regieren, statt sich nur zu streiten, dann wird die AfD abrutschen.“ Nach Meinung von Matthias Specht haben die großen Parteien die Probleme rund um die Migration lange nicht sehen wollen, um nur nicht in die gleiche Richtung wie die AfD zu gehen. Das habe viele Wähler verärgert.

Waffenlieferungen fördern den Krieg nur

Kriege und Wehrpflicht: Deutschland sollte keine Waffen an Israel schicken, sagt der 18-Jährige aus Kaufbeuren. Denn der israelische Premier Benjamin Netanjahu wird seit November vom Internationalen Strafgerichtshof verdächtigt, Kriegsverbrechen an den Palästinensern begangen zu haben. Auch die Ukraine sollte nicht mit Waffen beliefert werden, sagt Leo Ernst. Das fördere den Krieg nur. Stattdessen müsse dringend die diplomatische Ebene ausgebaut werden. Matthias Specht fügt hinzu: Damit sich Deutschland im Fall der Fälle verteidigen kann, müsse die Bundeswehr massiv gestärkt werden. Ein Teil davon sei, die Wehrpflicht wieder zu aktivieren.

Jobs und Wirtschaft: Große Sorgen, keinen Arbeitsplatz zu finden oder den Job zu verlieren, macht sich keiner der sieben Schüler. Allerdings davor, dass alles noch teurer wird.

Klimaschutz: Er ist wichtig, sagt der 29-jährige Oberallgäuer. Doch Deutschland allein könne nichts retten. Alle Länder der Welt müssten sich beteiligen. Und der Schwerpunkt müsse derzeit sowieso auf anderen Themen liegen, etwa der Lösung der Kriege und dem Rechtsruck in Europa. Die 19-Jährige aus Oy-Mittelberg hingegen sieht es so: „Der Klimawandel sollte nicht hinter den anderen Krisen zurückstehen. Seine Eindämmung noch weiter hinauszuzögern, führt dann in Zukunft zu größeren Problemen.“