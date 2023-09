AZ-Sommeraktion: Was die Burgruine Ehrenberg so besonders macht

Das Wehrensemble rund um die Reuttener Burgruine Ehrenberg lockt mit Attraktionen, die nicht nur mit altem Gemäuer zu tun haben. Dahinter steckt Engagement.

01.09.2023 | Stand: 15:05 Uhr

Eine Burgruine, drei Festungsruinen, eine Hängebrücke, zwei Schrägaufzüge und ein Flying-Fox: All das erwartet Besucher der Burgenwelt Ehrenberg in Reutte ( Tirol). „Touristisch ist die Ruinen-Anlage in der Region an erster Stelle“, sagt Burgenforscher Joachim Zeune. Bis dies erreicht war, brauchte es viel Zeit, Engagement und 19 Millionen Euro. Die Burgenwelt Ehrenberg ist Teil der AZ-Sommeraktion, die unsere Leserinnen und Leser dazu aufruft, die Burgen in der Region zu entdecken.

„Begonnen hat alles mit der Diskussion über den Abbruch der Klause im Jahr 1995“, erinnert sich Armin Walch, Geschäftsführer des Vereins Burgenwelt Ehrenberg. Eine Initiative, zu der der Reuttener von Anfang an gehörte, verhinderte den Abriss. Zugleich beschloss sie neben der Rettung der Ehrenberger Klause auch die Sanierung und Öffnung der ruinösen Festungsanlagen Schlosskopf, Ehrenberg und Fort Claudia auf dem gegenüberliegenden Falkenberg.

Burgenwelt Ehrenberg: Verein kümmerst sich bis heute um Festung

„Der größte Teil des Festungsensembles befand sich in einem Dornröschenschlaf, alles war eingewachsen und für viele Menschen in Vergessenheit geraten“, sagt der 67-Jährige. Aus der Initiative entwickelte sich 2001 der Verein, der sich bis heute dem Erhalt des Festungsensembles verschrieben hat. Heuer feiert er die Eröffnung des zweiten Schrägaufzugs und des barrierefreien Rundwegs im Schlosskopf.

„Von 2003 bis 2005 habe ich einen Masterplan für das Areal entwickelt, den wir dieses Jahr vollenden konnten“, sagt Walch. Darin waren damals bereits alle touristischen Attraktionen enthalten, die heute stehen. „Uns war klar, dass wir nur Fördermittel bekommen, wenn die Anlage kulturtouristisch und wirtschaftlich sinnvoll genutzt wird“, erläutert Walch, der in diesem Jahr 350.000 Besucher erwartet. 2001 waren es noch 3000. 19 Millionen Euro sind seit damals in das Wehrensemble geflossen. Laut Armin Walch stammt das Geld zu je rund einem Drittel aus EU-Fördertöpfen, vom Land Tirol und aus der Region.

Der Verein wiederum generiert seine Einnahmen aus Anteilen des Ticketverkaufs der privatfinanzierten Attraktionen und aus Pachteinnahmen der Gastronomie sowie des Hotels. Er reinvestiert das Geld komplett in den Erhalt und die Sanierung der Burgen.

Wie die Burgenwelt entstanden ist

Erhalt und Sanierung – hier kommt Burgenforscher Zeune wieder ins Spiel. Seit vielen Jahren begleitet der Archäologe die Projekte an den Ruinen der Burgenwelt, deren Geschichte mit der Burg Ehrenberg und der Klause beginnt. Nach der Eroberung durch die Schmalkalden 1546 waren die Tiroler gezwungen, ihre eigene Burg vom Falkenberg aus zu beschießen, um sie zurückzuerobern. Dann errichteten sie an diesem Standort Fort Claudia. Nach einer erneuten Eroberung der Burgen durch die Bayern 1703 schossen die Tiroler wieder auf ihre eigene Burg, um sie zurückzugewinnen, und errichteten dort die heutige Festung Schlosskopf. Das Team der Bauhütte Ehrenberg legt derzeit den Innenbereich der Kernburg Ehrenberg frei und wird fachlich von Zeune begleitet.

„Es ist unglaublich, was wir finden. Jüngst haben wir die alte Küche, das Burgtor, die Zisterne und einen unterirdischen Verbindungsgang zwischen Hauptburg und Vorwerk entdeckt“, erzählt der 71-Jährige. Gegen die touristische Erschließung hat er nichts einzuwenden. Einig ist er sich aber mit Walch, was die zukünftige Entwicklung des Wehrensembles angeht: Eine weitere Steigerung der Besucherzahlen solle es nicht geben. „Qualität vor Quantität. Wir wollen die Zahlen halten und die Einnahmen weiter in die Ruinen investieren“, sagt Walch.