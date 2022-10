Callcenterbetrüge nehmen im Allgäu zu - Polizei sensibilisiert Banker

Die Kriminalpolizeiinspektion Kempten startet mit ihrer „Aktion Geldumschlag“ einen weiteren Schritt zur Prävention vor Callcenterbetrügern in der Region.

25.10.2022 | Stand: 18:02 Uhr

„Schützen Sie sich und ihr Geld“ steht auf einem Briefumschlag der Kriminalpolizeiinspektion Kempten, der jetzt an mehrere Geldinstitute in der Region verteilt wurde und so Bürgerinnen und Bürger erreichen soll. Zudem sind auf dem Kuvert Fragen abgedruckt, die sich Personen stellen können, bevor sie Geld an Dritte geben. Damit will die Kriminalpolizei vor Callcenterbetrügern schützen. Denn immer wieder komme es im Allgäu zu sogenannten Engeltrick-Anrufen oder Telefonaten mit vermeintlichen Polizeibeamten, teilt Josef Ischwang, Leiter der Kriminalpolizei Kempten mit. Für diese Maschen sensibilisierten die Beamten bei einer Veranstaltung nun Bänker und gaben ihnen die blauen Kuverts zur Prävention an die Hand.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser AZ Plus Angebot testen. Wenn Sie bereits AZ Plus Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein.