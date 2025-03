Cannabis-Clubs im Allgäu? So steht es um die Lizenzen

Sie steht in den Startlöchern, fühlt sich jedoch von den bayerischen Behörden ausgebremst. Sabine Gallina will mit einer nicht-kommerziellen Anbauvereinigung legal Cannabis am Bodensee anbauen. Mit ihren Mitstreitern vom Cannabis Social Club Lindau hat sie nach eigener Einschätzung alle Voraussetzungen erfüllt, um eine Zulassung beim Landesamt für Gesundheit und Lebensmittelsicherheit (LGL) nach Erlangen zu schicken.

