Von intelligenten Klos bis Sensor-Böden: Was heute in der Pflege möglich ist

Wie kann die Pflegebranche entlastet werden? Eine Antwort lautet moderne Technik. Was diese kann, erklärt eine Allgäuer Professorin.

20.03.2023 | Stand: 18:22 Uhr

Waschen, Föhnen, Trocknen: Klingt nach einem Termin im Friseur-Salon, oder? In dem folgenden Fall trifft das aber nicht zu. Es geht nämlich um eine Toilette, die genau diese Dinge und vieles mehr kann. Genauer gesagt geht es um ein intelligentes Klo, das ein Badezimmer in einen Gesundheitsstandort verwandelt, erklärt Professorin Petra Friedrich von der Hochschule Kempten. Sie ist Gesamtleiterin der „Care Regio“ Initiative, die sich für Innovation in der Pflege einsetzt und darüber aufklären will, was Technik leisten kann. Im besten Fall hilft sie so den Einrichtungen der Region.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser AZ Plus Angebot testen. Wenn Sie bereits AZ Plus Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein.