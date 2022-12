Christbaum entsorgen im Allgäu: Termine, Sammlungen, Wertstoffhöfe

Wo den Christbaum entsorgen? Das werden sich viele Menschen im Allgäu jetzt wieder fragen. Hier die Sammelstellen und Sammlungen 2023 im Überblick.

28.12.2022 | Stand: 16:29 Uhr

Den Christbaum entsorgen - das ist in vielen Häusern spätestens ab 6. Januar wieder ein Thema. Denn Städte und Gemeinden im Allgäu halten es mit Abholung und Entsorgung der Bäume 2023 wieder unterschiedlich. Ein Überblick, wie und wo man seinen alten Christbaum nach Weihnachten los wird.

Christbaum entsorgen in Buchloe 2023

Abgeschmückte Christbäume können von Dienstag, 27. Dezember, bis Donnerstag, 2. Februar, am Wertstoffhof Buchloe abgegeben werden.

Christbaum entsorgen in Füssen und im Ostallgäu

Alte Weihnachtsbäume können 2022/2023 an fast allen Wertstoffhöfen im Ostallgäu abgegeben werden, teilt das Landratsamt Ostallgäu mit. An den Wertstoffhöfen werden vom 27. Dezember bis 2. Februar 2023 Container dafür bereitgestellt. Die Kommunale Abfallwirtschaft weist darauf hin, dass in die Weihnachtsbaum-Container nur ausgediente, abgeschmückte Weihnachtsbäume gegeben werden dürfen.

Im südlichen Kreisgebiet ist die Kompostieranlage Füssen geöffnet – und zwar mittwochs und freitags von 14 bis 16 Uhr sowie samstags von 9 bis 12 Uhr. Die übrigen Sammelstellen für Gartenabfälle im Füssener Land haben während der Wintermonate geschlossen.

Christbaum entsorgen in Memmingen 2023

Christbäume können in Memmingen kostenlos beim Wertstoff- und Problemmüllzentrum abgegeben werden. Die Öffnungszeiten sind außerhalb der Feiertage Montag - Freitag von 10 - 18 Uhr, und Samstag von 9 - 13 Uhr.

Auch über die Biotonne können kleine Christbäume entsorgt werden. Darauf zu achten ist, dass sich die Äste nicht in der Biotonne verkeilen. Ansonsten ist eine Entleerung der Biotonne nicht möglich.

Außerdem bietet der CVJM an, gegen eine Spende alte Christbäume im Stadtgebiet Memmingen abzuholen. Termine ^für die Christbaum-Sammlung 2023 sind Donnerstag, 5. Januar, und Samstag, 7. Januar 2023, von 8:30 Uhr bis 16:30 Uhr. Abholung der Christbäume ist in folgenden Orten möglich: Memmingen Kernstadt und Stadtteile Dickenreishausen, Buxach, Hart, Amendingen, Steinheim, Eisenburg, Trunkelsberg, Memmingerberg, Benningen. Online-Anmeldung und Anmeldung über eine Aktions-Hotline (08331 / 92 93 96) sind bis 4. Januar 2023 um 12 Uhr zur Verfügung.

Christbaum entsorgen 2023 in Kempten

Die traditionelle Christbaum-Sammelaktion im Kemptener Stadtgebiet findet am Samstag, 14. Januar, statt. Ab 9 Uhr sammeln Helferinnen und Helfer im Stadtgebiet Kempten Christbäume ein, um den Bürgern und Hausmeisterdiensten viele Einzelfahrten zu ersparen. Die Sammler hoffen dafür auf Spenden, die dann die Kartei der Not, der Allgäuer Hilfsfonds, der Duracher Hilfsfonds und der Bäuerliche Hilfsdienst erhalten. Dazu gibt es ein gemeinsames Spendenkonto. Die jährlich etwa 7000 Bäume werden laut Mitteilung gehäckselt oder auch für Funkenfeuer genutzt.

Was ist vor der Abgabe des Weihnachtsbaum zu beachten?

Vor der Abgabe am Wertstoffhof oder bei der Sammlung muss der Christbaum komplett vom Schmuck befreit sein. Das gilt für Anhänger und Kerzen ebenso wie für Lametta.

Hinweis: Dieser Artikel wird laufend aktualisiert. Hinweise auf weitere Christbaum-Sammelaktionen im Allgäu nimmt die Redaktion unter digitalteam@azv.de entgegen.