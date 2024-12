Das sendet allgäu.tv zu Weihnachten

Auch dieses Jahr hat sich der regionale Fernsehsender allgäu.tv wieder einiges überlegt, um Weihnachten für die Zuschauerinnen und Zuschauer besonders zu machen. Das Weihnachtsprogramm startet an Heiligabend - ab 23.30 Uhr ist dort die Christmette im Augsburger Dom zu sehen: live und in voller Länge.

Pfarrer und Dekanin im Gespräch

Am 25. Dezember um 18 Uhr werden nicht wie gewöhnlich die allgäu.tv-Nachrichten gesendet. Reporterin Bianca Wölfle hat den Kemptener Pfarrer Thomas Rauch und die Kemptener Dekanin Dorothee Löser zu Besuch. Ihr Thema: „Die Kraft und der Stellenwert des Glaubens in schwierigen Zeiten.“

Ein Blick zurück

Am zweiten Weihnachtsfeiertag um 18 Uhr gibt es dann spannende Einblicke in das Magazin „Land und Leute“. Moderator Daniel Stoppel blickt auf ein aufregendes Jahr in den Allgäuer Orten zurück und lässt die Redakteurinnen und Redakteure von allgäu.tv ins Schwärmen kommen. Die Themenpalette reicht vom Ausflug ins Nachbarland über Streicheleinheiten für knuffige Alpakas bis hin zur Übungsstunde auf dem Golfplatz.