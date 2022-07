Allgäuer Alpen Clean Up Days 2022: Alle Infos zur großen Müllsammel-Aktion im Allgäu

Vom 7. bis 10. Juli finden zum vierten Mal in Folge die Allgäuer Alpen CleanUP Days statt. Alle Informationen rund um Teilnahme und Ablauf der Aktion.

Zum vierten Mal finden im Allgäu die Allgäuer Alpen Clean Up Days statt. An vier Tagen sammeln dann wieder hunderte Menschen Abfall in den Alpen, in Wäldern, an Seeufern, in Gemeinden und im ganzen Allgäu. Wir klären die wichtigsten Fragen um das Müllsammel-Event 2022.

Wann sind die Clean Up Days Allgäu 2022?

In diesem Jahr finden die Clean Up Days im Allgäu vom siebten bis zum zehnten Juli statt. In diesem Zeitraum befreien Freiwillige auf selbstgewählten Routen das Allgäu von Müll.

Was sind die Clean Up Days Allgäu?

Bei sogenannten Clean Up Days (zu deutsch: Aufräum-Tage) finden sich Freiwillige an bestimmten Tagen in einer Region zusammen und sammeln gemeinsam Müll. Die Clean Up Days im Allgäu finden in diesem Jahr bereits zum vierten Mal statt und werden von dem gemeinnützigen Verein Patron e.V. mit Sitz in Pfronten organisiert. Im letzten Jahr beteiligten sich mehr als 850 Menschen an der Aktion. Dabei wurde etwa eine Tonne Müll eingesammelt.

Die Clean Up Days im Allgäu sind Teil der Patron Clean Up Tour 2022, die zuvor bereits am Bodensee und im Schwarzwald Station gemacht hat. Bis in den Herbst sollen weitere Regionen gesäubert werden: Tirol (28.7.-31.7.), Chiemgau (19.8.-21.8.), Gesäuse (1.9.-4.9.) und Montafon (15.9.-19.9.). 2021 wurden im Laufe der Tour laut Patron e.V. insgesamt 800 Routen von über 5.000 Freiwilligen gesäubert.

Wie kann ich bei den Clean Up Days 2022 im Allgäu mitmachen?

Um bei den Allgäuer Alpen Clean Up Days 2022 mitmachen zu können müssen Freiwillige folgendes tun:

Über die Website des Veranstalters müssen sich die Teilnehmer entweder alleine oder als Gruppe anmelden. Dabei muss neben den Teilnehmern auch das Datum (man kann zum Beispiel nur an einem Vormittag, aber auch an allen vier Tagen gehen) sowie die geplante Route genannt werden. Am Tag des Clean Ups können sich Teilnehmerinnen und Teilnehmer ein sogenanntes Clean Up Kit an einer von vielen Abholstationen im Allgäu holen (siehe unten). Nach der Sammelaktion wird der Müll an einer der Sammelstationen im Allgäu kostenlos abgegeben. Das Clean Up Kit dürfen die Teilnehmerinnen und Teilnehmer behalten.

Clean Up Days Allgäu 2022: Was brauche ich zum Müllsammeln und woher bekomme ich es?

Angemeldete Freiwillige erhalten an vielen Abholstationen im Allgäu sogenannte Clean Up Kits. Diese bestehen aus einem wiederverwendbaren Müllbeutel und einer Edelstahlzange. An diesen Abholorten im Allgäu kann die Ausrüstung im Zeitraum zwischen dem siebten und zehnten Juli abgeholt werden:

CleanUP-Zentrale Allgäu Digital, Keselstraße in Kempten

Tourist-Info Blaichach

Tourismusinformation Oberstaufen

Alpsee Skytrail Immenstadt

Fellhornbahn Oberstdorf

Tourist-Information Oberstdorf

Tourist-Info Füssen

Gästeinformation Bolsterlang

Tourist-Info Scheidegg

Kanzelwandbahn Riezlern (Talstation)

Tourist-Info Leutkirch

Camping Zeh am See Waltenhofen

Tourist-Information Pfronten

Gasthof Engel Pfronte

Gästeinformation Fischen

Gästeinformation Obermeiselstein

Gästeinformation Ofterschwang

Tourist-Information Schwangau

Isny Marketing GmbH

Wo kommt der gesammelte Müll der Clean Up Days Allgäu hin?

Nachdem eine Gruppe oder ein einzelner Freiwilliger die Tour beendet hat, kann der gesammelte Müll an einer der Abgabestationen, die es im Aktionszeitraum im ganzen Allgäu geben wird, abgeben. Eine genaue Übersicht über die Abgabestationen und nähere Informationen zu den Abholstationen der Clean Up Kits finden sie auf einer Karte des Veranstalters Patron e.V.

Wie sind die Allgäuer Alpen Clean Up Days entstanden?

Die Hauptinitiatoren der Allgäuer Clean Up Days sind Martin Säckl (Pfronten), Raphael Vogler (Wangen) und Simon Abele (Krugzell). Sie haben zusammen den "Patron" entwickelt, bei dem es sich um eine Brotzeitbox aus Edelstahl mit integriertem Schneidebrett handelt. Schon hier spielte bei der Entwicklung der Gedanke der Müllreduzierung eine entscheidende Rolle. 2019 veranstalteten die Gründer dann zum ersten Mal die Clean Up Days und haben das Konzept seitdem ausgebaut und auf mehrere Regionen erweitert. Ziel ist neben dem Sammeln an sich auch ein Bewusstsein für die Verschmutzung der Natur zu schaffen.

Wer sich genauer für den Verein und sein Schaffen interessiert, kann zwischen dem 7. und 10. Juli in der Kemptener "Kommandozentrale" bei Allgäu Digital vorbeikommen und sich informieren. Hier können auch Clean Up Kits abgeholt werden.

Die Organisatoren der "Allgäuer Alpen Clean Up Days" (v. l.): Martin Säckl, Raphael Vogler und Simon Abele. Bild: Plasticfree Peaks

Aktionen rund um die Clean Up Days im Allgäu 2022

Am Samstagabend, 9. Juli wird der gemeinsame Sammel-Erfolg laut Veranstalter bei einem Konzert der Schweizer Indie-Folkband Black Sea Dahu in Kempten gefeiert. Start ist um 18 Uhr im Künstlerhaus in Kempten. Angemeldete Teilnehmerinnen und Teilnehmer können außerdem an einem Gewinnspiel teilnehmen. Alle Informationen dazu und Tickets für das Konzert am Samstag finden Sie auf der Website der Aktion.

